¡Fans de Taylor Swift colapsan Ticketmaster! Cancelan para mañana la venta al público

La compañía de venta digital de entradas Ticketmaster anunció que este viernes, cancelará la venta de entradas de "Eras Tour", la primera gira en cinco años de la cantante Taylor Swift, debido al desmesurado exceso de demanda.

"Debido a la demanda extraordinariamente alta de los sistemas de emisión de boletos y a que el inventario de boletos restante es insuficiente para satisfacer esa demanda, la venta pública de mañana para la gira Eras de Taylor Swift ha sido cancelada", escribió Ticketmaster este jueves en su página oficial de Twitter.

Due to extraordinarily high demands on ticketing systems and insufficient remaining ticket inventory to meet that demand, tomorrow's public on-sale for Taylor Swift | The Eras Tour has been cancelled. — Ticketmaster (@Ticketmaster) November 17, 2022

Esta medida se produce solo dos días después de que la página web de esta compañía se bloqueara por el gran número de personas que no estaban dispuestas a perderse las actuaciones en directo de Swift.

Ante el desconcierto de los fanáticos seguidores de la cantante estadounidense, Ticketmaster publicó un comunicado en el que asegura que la situación se ha desbordado a pesar que para la venta de entradas de la gira de Swift se había habilitado una página especial en la que los fan debían registrarse para evitar las compras automáticas.

Aún así, cerca de 3.5 millones de personas se registraron en esta web para comprar las entradas cuando estuvieran a la venta, batiendo el récord de la compañía.

I’m enchanted to announce my next tour: Taylor Swift | The Eras Tour, a journey through the musical eras of my career (past & present!) The first leg of the tour will be in stadiums across the US, with international dates to be announced as soon as we can!https://t.co/KFuqvrhSGo pic.twitter.com/eVyTcuW8sK — Taylor Swift (@taylorswift13) November 1, 2022

Ante la avalancha, el equipo de Swift, que originalmente había programado 27 actuaciones, incluyó un total de 52 fechas.

En la nota, la compañía explica que la página sufrió el acoso de programas robot y de un gran número de personas que insistían en acceder a una entrada a pesar de que se había cerrado el registro. En total, hubo 3 mil 500 millones de solicitudes, un tráfico web sin precedentes, cuatro veces mayor que el más abultado registrado hasta la fecha.

A pesar de los problemas que sufrió la página, solo el martes pasado se vendieron más de dos millones de boletos, "la mayor cantidad de entradas vendidas en un solo día para ver a un artista".

Además, en esa jornada, la página vendió otro millón de entradas para otro tipo de eventos.

"Los artistas y las salas más importantes recurren a nosotros, porque contamos con una tecnología de venta de entradas líder en el mundo; eso no significa que sea perfecta y, claramente, para la venta de la gira de Taylor no lo ha sido", reconoce la página, que asegura que seguirán trabajando en la mejora de su servicio.

A modo de curiosidad, Ticketmaster apuntó que teniendo en cuenta el volumen del tráfico registrado en su web, Taylor necesitaría realizar más de 900 conciertos en estadios para satisfacer a todos sus fans, lo que supondría ofrecer un espectáculo cada noche durante los próximos dos años y medio, siempre según la empresa.

Con su último álbum "Midnights", que salió a la venta el mes pasado, Swift se convirtió en la primera artista musical en la historia en conseguir los 10 primeros puestos de la lista de 100 canciones del Billboard Hot 100 y el disco fue el más escuchado de Spotify en un solo día.