Taylor Swift sorprende al anunciar un nuevo álbum

La cantante estadounidense Taylor Swift anunció el lanzamiento sorpresa de un nuevo álbum titulado "folklore", su octavo de estudio.

El disco, que estará a la venta a partir de la medianoche del jueves (04H00 GMT del viernes), incluirá 16 canciones, y la edición física "deluxe", una más, "The Lakes", reveló la artista en sus redes sociales.

"La mayoría de las cosas que había planeado este verano no sucedieron, pero hay algo que no preví y que se ha hecho realidad", dijo la artista de 30 años en referencia a su nueva creación.

Surprise 🤗 Tonight at midnight I’ll be releasing my 8th studio album, folklore; an entire brand new album of songs I’ve poured all of my whims, dreams, fears, and musings into. Pre-order at https://t.co/zSHpnhUlLb pic.twitter.com/4ZVGy4l23b — Taylor Swift (@taylorswift13) July 23, 2020

Aunque Swift no publicó ningún adelanto del álbum, parece tratarse de un sonido menos pop, a juzgar por su colaboración con el grupo folk Bon Iver, coautor de algunos de los temas, en uno de los cuales toca.

La cantante, cuya carrera comenzó en el country y después derivó hacia el pop, también trabajó con Aaron Dessner, cofundador y multiinstrumentista de la banda de indie rock The National.

Dessner, quien en 2016 creó junto a Justin Vernon (fundador de Bon Iver) el grupo de folk rock Big Red Machine, coescribió o produjo 11 de las 16 canciones de "folklore".

Swift escribió o coescribió todos los temas del álbum, como lo ha hecho en la mayoría de los anteriores.

"Antes de este año, probablemente hubiera pensado demasiado en el momento 'perfecto' para lanzar esta música", explicó la cantante en Instagram. "Pero la época que vivimos me recuerda todo el tiempo que nada es seguro".

Mi instinto me dice que si haces algo que amas deberías ofrecerlo al mundo

folklore will have 16 songs on the standard edition, but the physical deluxe editions will include a bonus track “the lakes.” Because this is my 8th studio album, I made 8 deluxe CDs & 8 deluxe vinyls available for 1 week😄 Each has unique covers & photos https://t.co/zSHpnhUlLb pic.twitter.com/tG34e0MpgJ — Taylor Swift (@taylorswift13) July 23, 2020

El último álbum de Taylor Swift, "Lover", salió a fines de agosto de 2019.

Sus últimos seis discos han alcanzado el tope de las ventas en Estados Unidos.