Tras 14 años, Aracely Arámbula regresa con Perfume de Gardenia

Después de 14 años, vuelve Perfume de Gardenia a los escenarios teatrales y nuevamente de la mano de Aracely Arámbula como protagonista.

“Me siento muy afortunada de volver con una obra que amo tanto, retomar este papel es una fortuna. Fue un gran espectáculo que ofrecimos en ese entonces al público y queremos hacerlo nuevamente”, afirmó Arámbula en conferencia de prensa.

La protagonista de melodramas como La Doña y La madrastra reveló que los ensayos y retomar esta obra le harán mejorar su estado emocional, debido a la reciente muerte de su mamá Socorro, en febrero pasado.

Gossip César Évora pide paciencia para Irina Baeva como "Aventurera"

En 2010 Omar Suárez montó la obra por primera vez y ahora la retoma con un elenco que alternará funciones. Los protagonistas son Arámbula y David Zepeda, quien compartirá el personaje con William Levy, ya que comenzará a grabar una telenovela.

Ante la pregunta de si estará Belinda como su alternante, Aracely Arámbula respondió: “Beli me encanta, es una niña preciosa, talentosa, que canta divino, que venga y alternamos, yo sería muy feliz, aquí de lo que se trata es de compartir, de sumar, para mí es un honor volver al escenario después de tanto”.

El elenco de esta nueva versión lo integrarán Lis Vega, Elizabeth Álvarez, Pablo Montero, Christian de la Fuente, Rafael Inclán, Luis de Alba, Lyn May, Alejandro Suárez, Julio Camejo, Latin Lover, Arturo Carmona y Kimberly Irene La más preciosa, bajo la dirección de Rafael Perrín, además de la música de La Única Internacional Sonora de Arturo Ortiz y Antonio Méndez. Cristian Castro tendrá una participación especial interpretando el tema principal de la obra.

😍Así fue la presentaciónd de Aracely Arámbula como protagonista de Perfume de Gardenias, misma que competirá contra Aventurera.



📸 Froylan Escobar | El Sol de México pic.twitter.com/honvwwJXkw — El Sol de México (@elsolde_mexico) July 5, 2024

Por otro lado, ante las comparaciones que pudieran surgir entre este montaje y Aventurera, los integrantes de Perfume de Gardenia comentaron que el objetivo es ofrecer diferentes contenidos al público, incluso que le desean suerte a la obra de Juan Osorio.

“Aquí lo importante es que se va a beneficiar el público, ojalá haya muchos espectáculos como este o como la otra obra (Aventurera), yo creo que lo importante es darles muchas emociones, calidad y el reto es conmigo misma, superar lo que dejamos, que fue un gran espectáculo y una obra maravillosa”, confesó Aracely Arámbula.

Aunque no lucieron sorprendidos respecto al cambio de protagonista de Aventurera, según dio a conocer Juan Osorio, luego de las críticas que recibió Irina Baeva.

🤩El galán de la historia será David Zepeda, quien interpretará a Ricardo Sánchez Bretón.



📸 Froylan Escobar | El Sol de México pic.twitter.com/LfMwy0uXQ4 — El Sol de México (@elsolde_mexico) July 5, 2024

“Cada quien conoce su negocio, él sabe lo que hace, las decisiones las toma uno desde la circunstancia en la que está, creo que lo más importante es escuchar al público que es el que finalmente manda y en este espectáculo lo que buscamos es que la gente salga súper complacida.

“Esperemos y trataremos de no hacer cambios o movimientos de última hora porque evidentemente son situaciones emergentes, que lo entiendo como productor porque todos estamos expuestos a esa necesidad, a veces también involucra hasta la salud de los actores y cuestiones inesperadas, entiendo que como profesionales de este negocio, lo tenemos que hacer”, dijo Suárez.

Aracely aseguró que durante las funciones se realizarán diferentes homenajes a los actores fallecidos del elenco original como Andrés García, Benito Castro, Julio Alemán, y algunas figuras que se mantienen vigentes como Tongolele y María Victoria.

De ésta última, Aracely Arámbula compartió que está en pláticas para encarnar a la actriz en su bioserie. “Tengo la invitación por parte de su hijo, me siento halagada, me da mucha emoción interpretar a María Victoria; ya estamos trabajando el libreto, ya lo tienen. A María la quiero mucho, me ha regalado vestidos, cinturones, estuve en su cumple pasado, ella fue la que siempre me pidió que regresara a esta obra”, dijo la actriz.

Perfume de Gardenia llegará al Teatro San Rafael el próximo 24 de agosto.