"Una experiencia única": Ser mamá en pandemia

La cuarentena permitió que decenas de mujeres pasaran más tiempo con sus familias, y para las famosas que se convirtieron en madres durante esta etapa, fue además un momento para disfrutar de su maternidad al máximo.

Máxima conexión: Fátima Torre

Fátima Torre fue una de las primeras mamás que recibió a su hijo durante la cuarentena. Habían pasado tan sólo dos semanas de la declaración de la pandemia cuando dio a luz a Diego, y aunque fue una experiencia diferente al no poder recibir visitas de familiares y amigos, esto le permitió conectarse más con él.

"Nos disfrutamos nosotros como familia, sin distracciones", comenta. "Soy una mamá que por decisión propia me quedo con ellos en su primer año, pero esta vez fue diferente. Antes aunque no trabajara, al mes me los llevaba a casa de alguien, o me acompañaban a cosas de trabajo. Creo que esa conexión que tenemos hoy en día es gracias a la pandemia. No salimos para nada y lo disfruté mucho, es una conexión única ".

La actriz detalló que debido al confinamiento que han guardado, a Diego le ha costado trabajo acoplarse a nuevas personas, ya que estaba acostumbrado a estar en su casa con sus papás y su hermana (de dos años de edad). Pero ahora se siente entusiasmada al ver que poco a poco está conociendo al resto de su familia.

"Cuando crezca le voy a explicar que nació en medio de una pandemia mundial, algo único, y le diré que donde todo mundo la estaba pasando mal y tratando de acoplarse, fue uno de los mejores años de mi vida. Para mí su llegada fue de lo mejor, independientemente de que hubiera pandemia o no".

Una experiencia única: Marysol Sosa

Foto: Cortesía

El 8 de mayo de 2020, Marysol Sosa dio la bienvenida a su segundo hijo, Patricio, quien arribó unos días antes de lo previsto, pero rodeado de mucho amor. La cantante platicó que aunque la alegría de recibir a un bebé no cambia, el hecho de estar todo el tiempo con cubrebocas, incluso al momento de bajar al cunero a amamantarlo, hizo que esta experiencia fuera única.

Aunque subraya que con sus dos hijos ha aprendido mucho, el haber experimentado la maternidad durante esta contingencia le dejó una gran lección sobre el valor de la familia.

"La situación de no poder tener a familiares a nuestro alrededor, es lo que más me ha dolido. Mi hijo está a días de cumplir un año de edad, y hay familia que todavía no lo conoce. La pandemia para mí ha sido muy especial respecto a valorar todo lo que tenemos, amigos y familiares, y cuán hermoso es siempre tener la oportunidad de vernos, abrazarnos y apapacharnos".

Quisiera cambiarle el mundo. África Zavala

Foto: Cortesía

La actriz África Zavala, que a nueve meses de debutar como mamá de Leoncito, ha logrado reducir los nueve kilos que aumentó por el embarazo, habla de su experiencia al vivir su primera vez la celebración del Día de las Madres.

“La verdad es que soy una madre empoderada por Leoncito. Yo creo que no hay cosa más bella que te haga sentir plena que ser mamá. Es algo increíble, te cambia el mundo, la vida y la manera de ver las cosas, además de ser una mejor persona. Piensas en esa personita y en lo mejor para él.

"Saber que vivo para alguien que vino dentro de mi ser, cambio mi sensibilidad. ¡Yo vivo para Leoncito! Y todo lo que hago siempre pensando en él y en miles de cosas. Como el hecho de pensar en la pandemia, que le tocó en este momento venir al Mundo, quisiera hacer algo para arreglar este Mundo y darle muchísimo más cosas mejores.