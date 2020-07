Venecia rendirá homenaje a Tilda Swinton y Anne Hui

ROMA. La actriz británica Tilda Swinton y la cineasta hongkonesa Ann Hui serán galardonados con el León de Oro a la Carrera de la 77ª edición del Festival de Cine de Venecia, que se celebrará del 2 al 12 de septiembre, informaron los organizadores.

La decisión fue tomada por las directivas de la Bienal de Venecia a pedido del director del festival, el crítico de cine italiano Alberto Barbera.

Celebridades Benny Ibarra experimenta con teatro online, presenta Novecento

El festival, que confirmó su celebración en un año negro marcado por la pandemia de coronavirus, que obligó a cancelar importantes eventos culturales en todo el mundo, no precisó si las dos artistas asistirán personalmente a la premiación en el Lido veneciano.

"Ann Hui es una de las directoras de cine más apreciadas, prolíficas y versátiles del continente asiático", reconoció Barbera, quien elogió también a Tilda Swinton por "su versatilidad fuera de lo común".

La británica pelirroja, de 59 años, de rostro pálido eternamente joven, quien debutó en el cine en 1986 con el filme Egomania, ha participado en casi 70 largometrajes con varios directores de la talla de Jim Jarmusch, Wes Anderson, Terry Gilliam o Danny Boyle... una lista que revela su inclinación por las películas independientes, experimentales y arriesgadas.

"Tilda Swinton es unánimemente reconocida como una de las intérpretes más originales e intensas", subrayó Barbera al recalcar "su personalidad exigente y excéntrica" y "su capacidad de pasar del cine de autor más radical a las grandes producciones de Hollywood, sin renunciar a su inagotable necesidad de dar vida a personajes inclasificables y poco comunes", escribió.

Foto: EFE

Por su parte, la representante de la nueva ola del cine de Hong Kong, de 73 años, conocida por su semiautobiográfica The song of exile (1990), confesó sentirse "sin palabras" con el premio y deseó que "todo el mundo mejore pronto, de manera que todos puedan sentirse felices como me siento yo ahora", sostuvo en una nota oficial.

La cineasta de Hong Kong, "ha sido una de las primeras artistas que ha mezclado material documental y cine de ficción", y nunca abandonado "la visión del autor", según el mismo Barbera.

A lo largo de casi medio siglo ha estado particularmente interesada en los "asuntos humanos y sociales", como la vida de los inmigrantes vietnamitas tras la Guerra de Vietnam y ha sido "una pionera, por su lenguaje y su estilo visual", recordó el crítico.

El festival contará este año con un programa "reducido" debido a la pandemia de coronavirus, según adelantaron los organizadores, quienes divulgarán la lista de películas seleccionadas el 28 de julio en el curso de una conferencia de prensa.

"Será una edición con características únicas en su historia y por ello será recordada", confesó en mayo Barbera.

Se espera la confirmación también de la presencia de la actriz australiana Cate Blanchett, presidenta del jurado, quien reside en Inglaterra.