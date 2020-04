Crisis por Covid-19 afecta a ex Garibaldi, ahora vende cubrebocas

La crisis económica del coronavirus ha afectado sustancialmente al sector del entretenimiento y muchos artistas han anunciado que sus recursos se han ido en picada por la cancelación de eventos; tal es el caso de Xavier Ortiz, exintegrante del grupo de pop mexicano Garibaldi.

Por medio de una entrevista en Ventaneando dio a conocer que su situación se torna complicada ya que no tiene trabajo y para subsistir ha tenido que vender cubrebocas y gel antibacterial.

“Lo que estoy haciendo es entrar en esta rebatinga de cubrebocas y gel antibacterial, guantes y todo el equipo médico”. Afirmó, que esta forma de negocio lo ha tratado de gestionar por medio de fundaciones para conseguir proveedores, aunque por la alta demanda ha encontrado a muchos competidores que hacen más complicada la venta.

Foto: xavierortizr

Declaró que ha sido apoyado para ir a algunos eventos con poca gente, donde se gana de 5 mil a 10 mil pesos, “Gracias a Dios tengo algunos ahorritos, pero cada mes pues ves como baja tu cuenta y empieza el nervio a fluir…si la estoy pasando duro”, destacó.

La contingencia también ha afectado su relación con su hijo de ocho años, a quien no ha podido ver por las medidas de seguridad de sana distancia, “me entra mucho sentimiento…he llorado he pataleado por ciertas decisiones que he tomado”, finalizó.