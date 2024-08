César Bono rompe nueva marca con el monólogo “Defendiendo al cavernícola”

César Bono celebró la representación cinco mil 100 del monólogo Defendiendo al cavernícola, demostrando su pasión por el escenario a sus 73 años.

“Me siento en un momento donde la movilidad me está abandonando cada vez más, donde me veo más cerca del final que del principio. Quiero dar el último jalón para que mis hijos y mis nietos sean más felices que yo”, aseguró César Bono, quien en los últimos años ha lidiado con problemas para moverse, a raíz de un accidente cardiovascular.

El actor no deja que sus problemas de movilidad lo alejen de la actuación, por lo que en el Nuevo Teatro Libanés, donde ahora se presenta la puesta en escena, fue ovacionado por el público en una función especial que tuvo una ceremonia de develación de placa, en la que estuvieron presentes Odín Dupeyron, Olga Breeskin y Mara Patricia Castañeda.

La placa conmemorativa de las cinco mil 100 representaciones del monólogo que interpreta César Bono. Foto: Nadya Murillo / El Sol de México.

Nosotros amamos al teatro y el monólogo hace todo esto muy exclusivo, muy personal. La pasión que tengo por el teatro es salir a darlo todo sin medida. Conforme va pasando el tiempo en la obra, me voy emocionando como desde el primer día.César Bono.

¿De qué trata Defendiendo al cavernícola?

Defendiendo al cavernícola fue escrita por Rob Becker a finales de los años 80, en su desarrollo aborda el tema de la comunicación entre hombres y mujeres, así como sus roles establecidos en la sociedad, evidenciando sus diferencias, pero también su conexión a través de sus emociones de pareja y de familia.

César Bono utiliza un bastón debido a sus problemas de movilidad. Foto: Nadya Murillo / El Sol de México.

Con su particular personalidad, el actor icono de la comedia en México se ha encargado de imprimir su estilo en el espectáculo. “Nos reímos, nos tomamos de la mano, lloramos, nos volvemos a reír, volvemos a llorar, nos acordamos de nuestro padre, nos acordamos de muchas cosas, de los embarazos, de las dificultades, de tantas cosas”, aseguró César Bono sobre el monólogo con el que cumplirá 23 años de presentaciones el próximo 11 de octubre.

He trabajado en todos los géneros, no nada más he hecho comedia, también he hecho drama, y me doy cuenta de que los actores y actrices de comedia nos quiere mucho la gente en el sentido de que lo que llevamos a sus casas son sonrisas.César Bono.

Con el monólogo Defendiendo al cavernícola seguirá presentándose en el Nuevo Teatro Libanés todos los lunes a las 20:00 horas.