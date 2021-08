Charlie Watts abandona gira de los Rolling Stones

Esta tarde se informó que el baterista de los Rolling Stones, Charlie Watts, podría no formar parte de la gira "No filter", que está programada para iniciar el 26 de septiembre en St. Louis Missouri, esto debido a una reciente intervención médica.

El representante del grupo señaló en un comunicado que pese a haber salido bien librado de dicha operación, los doctores le aconsejaron no hacer grandes esfuerzos y mantener reposo, por lo que no podría integrarse a los ensayos con el resto de sus compañeros.

Celebridades Charlie Watts, el discreto baterista de los Rolling Stones, cumple 80 años

"Por única vez voy a estar un tiempo fuera. Estoy trabajando duro para estar completamente en forma, pero hoy he aceptado el consejo de los expertos sobre que esto va a tomar un rato. Después de todo lo que los fans han sufrido a causa del COVID, realmente no quiero que todos los que han guardado sus boletos oFa el tour estén decepcionados por otro cambio de fecha o cancelación. Por ello he preguntado a mi gran amigo Steve Jordan que me sustituya", señaló Watts en dicho documento.

Cabe recordar que el músico no había tenido problemas recurrentes que lo alejaran de las giras del grupo. La única ocasión fue en 2004 cuando sufrió de cáncer de garganta, pero se recuperó y regresó sin ningún problema.