Charly García: 70 años del genio argentino

Los Beatles le volaron la cabeza, pero él tenía su propia genialidad. Y es tan alto el valor que le conceden en su país a Charly García, que la capital argentina dedicó prácticamente todo el mes a celebrarlo por sus 70 años.

70 a cuestas y contando. "Si Keith Richards (el guitarrista de los Rolling Stones) está vivo, yo estoy tranquilo", dijo a un programa de radio de Buenos Aires la víspera de su cumpleaños. Este sábado cierra actividades la iniciativa Charly BA, del Ministerio de Cultura de la capital argentina, que celebró desde el inicio de mes al autor de Yendo de la cama al living.

El plato fuerte será el concierto Charly BA por Fito, que Fito Páez ofrecerá desde el teatro Colón a las 18:00 horas tiempo de México, que se transmitirá por los canales de YouTube y de Facebook del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

"Nadie sabe a ciencia cierta si Charly estará en los homenajes aunque está todo preparado por si aparece", dijo a la agencia AFP una fuente del Centro Cultural Kirchner (CCK), uno de los espacios del Ministerio de Cultura que será sede de la celebración.

De acuerdo con la agencia, más de 40 músicos participarán de un maratón de shows este sábado en el CCK, divididos en bloques temáticos de jazz y rock, que también se transmitirán por redes y plataformas.

"Con sus canciones, Charly nos entrega arte, belleza, identidad, genialidad, originalidad y valentía. Lo que lo hace único es su inconmensurable personalidad, su humor, su capacidad para renacer del dolor, su tremenda frontalidad, nadie menos careta que Charly", dice el cantautor León Gieco en un audiovisual del portal Filonews publicado en Twitter.

"La música es mi oxígeno", dijo en 2018 a la revista Rolling Stone, que lo califica como el "mayor exponente del rock and roll argentino" e "icono cultural del país". La edición local de la publicación, hace un recuento de las cien mejores canciones de Charly. Así de amplia es la obra del ex líder de bandas emblemáticas del rock en español, como Sui Generis, La Máquina de Hacer Pájaros y Serú Girán.

García, concertista de piano desde los cinco años, ha dicho que su vida cambió cuando descubrió a los Beatles. "Me volaron la cabeza", según sus propias palabras, y por eso se dedicó al rock, con la consecuente dosis de excesos. El siglo comenzó para él cuando en el 2000 se lanzó desde un noveno piso a la alberca de un hotel, sin sufrir daño.

Ya había pasado por los shows en los que destruía instrumentos, la grabación de su experimental álbum Say no more (1996) y le aguardaba una criris que lo llevó al psiquiátrico en 2008, de donde lo rescató Palito Ortega y lo animó a volver a grabar.

En 2011, para celebrar sus 60 años, ofreció el show que él mismo bautizó como "el concierto subacuático", en el estadio de Buenos Aires, bajo un lluvia torrencial.

Su último disco como solista, el cabalísitco número 13, fue Random, de 2017 y, aunque agobiado por el encierro debido a la pandemia, confirmó en la entrevista telefónica con el programa radial Genio o Idiota, en la entrevista del día antes de su cumpleaños, que su nuevo álbum se llamará La lógica del escorpión, título sobre el cual reflexionó: “No hay lógica, hay suerte. Como la película esa de Woody Allen, que está jugando al tenis y dice: ‘Si la pelotita pasa...’. Entonces Woody Allen dice: ‘La mayoría de la gente no se da cuenta de lo importante que es tener suerte’. La suerte es más importante que muchas boludeces que uno piensa que van a salir como creen".