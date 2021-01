Charly Zúñiga triunfa en la música y en redes sociales

A un año de egresar de La Academia 2019, el tamaulipeco Charly Zúñiga se encuentra en la difusión de su segundo corte radial en este año, Por nada cambiaré de Luis Garza, cuya letra en norteño banda, habla del desamor entre una pareja y al buscar la reconciliación se dan el perdón, para tratar de no fallar a futuro.

Entrevistado vía telefónica por El Sol de México, el ganador del quinto lugar de finalista en La Academia, estrena el tema este viernes 29 en las plataformas, con lo cual sigue cristalizando su sueño de sonar globalmente como solista, tras formar parte de la banda Kiñenita.

“Como músico y como persona, me siento identificado con su letra, espero que la audiencia sienta lo mismo que yo y aquellos que no saben de mí, me escuchen y me conozcan. Este es un proyecto que se trabajó en dos meses y ya tiene su videoclip, creo que les va a gustar”.

Charly Zúñiga rememora su paso por La Academia, como una experiencia que le cambió la vida. “Gracias a ese proyecto de televisión me encuentro con los medios de comunicación. Muy agradecido, porque sigo tomando decisiones y viendo el rumbo de mi carrera, fuimos La Academia de las redes sociales, porque estuvimos muy presentes”.

El cantante de banda afirma que la pandemia le dio un rumbo diferente a su carrera musical. “Ya teníamos muchos planes en vivo al salir de La Academia. Y bueno, hay que verle el lado positivo a la pandemia, aprovechando que la gente está encerrada y con las redes sociales, me ha dado tiempo para sembrar mi música en las plataformas digitales, crear nuevas canciones y estrenarlas”.

Además, asegura que está convencido de que el encierro un día se va acabar “y esperemos que todo vuelva a algo parecido a la normalidad previa a la pandemia y se puedan disfrutar conciertos en vivo, que es los que seguimos añorando”.

Con Por nada cambiaré es el segundo corte digital de cinco que se lanzarán este año, Charly comparte que está feliz de vivir la nueva era de la música, que es lo digital, “la nueva forma de escuchar, ver, disfrutar y consumir música. Entonces todo esto es lo de hoy y los compactos en físico pocos son los que se siguen maquilando”.

El cantante, espera que a futuro pueda hacer colaboraciones con solistas y bandas que admira, porque no descarta seguir viviendo su sueño, con el que llegó a La Academia, “ser escuchado a nivel mundial, porque yo trabajaba por oficio, porque me gusta y ganaba buen dinero. Sin embargo, aspiré a más y le pedí a Dios, una oportunidad para dejar de ser localista y llegó mi oportunidad”.