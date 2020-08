Circo Atayde cumple 132 años y lo festeja con función vía streaming

Fue en noviembre de 2019, en el teatro Armando Manzanero de la ciudad de Mérida, cuando el Circo Atayde Hermanos, dirigido y producido por Alfredo Atayde, dio su última función antes de que las medidas sanitarias impidieran que los espectáculos públicos se llevaran a cabo, para evitar contagios por el coronavirus. A casi nueve meses de ese apagón, El circo clásico de México, reabrirá sus puestas en un espectáculo llamado Galas de Invierno, grabado a tres cámaras en la Carpa Astros, que fuera hogar de este show de 1954 a 2018.

“Van a ver la esencia del circo tradicional clásico, que no se pierde, a pesar de estar modernizado y muy teatralizado, pero sigue siendo teniendo el sello Atayde Hermanos, sin animales obviamente. El primer actor Esteban Provenzano es el maestro de ceremonias, quien a través de coreografías con un ensamble de cuatro chicas, acompañado de textos y canciones da la transición de acto en acto o sea que no hay momentos muertos”, dijo en entrevista telefónica Alfredo Atayde.

El conductor irá poco a poco develando algunos de los actos con los artistas y acróbatas que forman parte de este espectáculo.

“Tenemos a los mejores tres clowns mexicanos: Paquín Junior, Alaín Carlos y Ángelo, que es el único cara blanca mexicano. Presentamos la fusión de dos actos que es el polefitness y el patinaje artístico en una versión de tango de Érica González del Pliego. Desde Inglaterra viene Joan McGrey con las eslingas aéreas. Hay un acto espectacular del péndulo de la muerte o péndulo fantástico”, confirmó Alfredo Atayde.

Los dos motivos principales de esta función especial son festejar los 132 años de existencia de este circo, fechado en el calendario el 26 de agosto y el segundo es sumarse a esta nueva normalidad de espectáculos vía streaming. Alfredo Atayde habla sobre lo que significado el legado de su familia a través de este montaje cien por ciento familiar.

“Desde 1888 Las aventuras de la familia han sido inimaginables, lo fundó mi abuelo Aurelio Atayde, quien fallece justamente en el aniversario 50, por allá en los años 30, en Colombia. El circo se va de México en la época de la Revolución Mexicana, pero lo curioso es que nunca dejó de trabajar , hasta ahora que se cerraron las puertas. Yo soy la cuarta generación y estoy muy orgulloso”.

La incertidumbre por la pandemia no es la única complicación con la que lucha actualmente el Circo Atayde Hermanos. “Tenemos ya 42 años batallando con la piratería, le exigimos al gobierno que nos apoye, porque nosotros como dueños de una marca, de una empresa que pagamos impuestos, no nos respetan y hay mucha piratería a nuestro nombre”, subrayó.

Atayde hace el llamado también a la audiencia, para que no se dejen engañar por otros shows. “Si los espectáculos no son presentados por los señores: Andrés Atayde Guzmán, Alberto Atayde Guzmán, o Alfredo Atayde Chávez, no es ninguno de los originales. Tengan mucho cuidado, si no vienen estos nombres, son espectáculos que los van a defraudar”.

La Gala de Invierno del Circo Atayde Hermanos, se transmitirá a través de www.arema.mx el 29 de agosto a las 6 de la tarde, los boletos ya están disponibles en la misma plataforma.