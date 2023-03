CNN cuenta la historia de 4 mujeres que desafiaron su destino en especial por el 8M

La exclusión marca las historias de estas cuatro mujeres, pero no las define. Elsa, una físico matemática de origen indígena, Sandra, sobreviviente de cáncer que redefine la imagen femenina, Andrea, una joven diseñadora y modelo que quedó paralítica tras un accidente y Azucena, quien huyó de su tierra tras denunciar públicamente a posibles agresores sexuales. Ellas son las protagonistas del especial por el Día Internacional de la Mujer en CNN en Español conducido y producido por Krupskaia Alís.

Para ellas, tener presencia en medios es alzar la voz. “Nunca sabes quién te va a escuchar, cuando empecé a hablar de que fui víctima de violación, no sabía se iba a llegar tan lejos; hablarlo es importante, porque te escuchan y algo cambia, el feminismo no es sólo conceptos, yo aprendí hablando con otras mujeres, porque el acompañamiento es primordial en cualquier situación”, dijo Azucena en la presentación del reportaje, disponible en YouTube y de estreno en la señal de CNN en Español el sábado 11 a las 18:30 horas.

Azucena organizó la primera marcha del 8M en su comunidad en Jalisco hace dos años; “éramos 30 chavas, hicimos una manta que decía ‘Te cambio mi voto por una vida digna para las mujeres’, y nos paramos frente al Ayuntamiento. Éramos 30 nada más y ahora que lo pienso digo ‘¿cómo nos atrevimos?’, pero así empezó, y espero que otras chavas en sus comunidades se atrevan a salir a marchar”.

Reunidas para hablar de su experiencia, las cuatro protagonistas compartieron algunas ideas que quieren sembrar en aquellos que las escuchen. Elsa desea que las ideologías cambien: “me gustaría que las niñas comunidades indígenas se enamoren de la ciencia y traten de romper lo que se nos inculca desde niñas, que estamos hechas sólo para tener hijos y atender el marido, tomar decisiones, dejar se sumisas, exigir educación calidad, hasta ahora, apenas se trata de enseñar a leer y escribir”.

Sandra y Andrea visibilizan el cuerpo; “ser mujer es el nuevo punk”, afirma Sandra, quien destaca que la lucha no es contra el cáncer, sino contra un sistema. “No basta el rosa de octubre, hay que acabar con la misoginia paternal”, advierte, mientras Andrea reclama que si el siglo pasado la discriminación se mostraba en carteles de “prohibida la entrada”, actualmente, para las personas en silla de ruedas, “una escalera es exclusión, es muy triste, el problema no somos nosotros, es el espacio que no nos incluye”.

Sandra es la organizadora de un evento que se realiza por primera vez en la marcha de este 8 de marzo, en la que habrá un contingente de mujeres oncológicas. “Las calles son nuestras, son seguras, la marcha es una catarsis profunda, de energía, presencia, comunión entre mujeres. Entiendo que algunas están en quimio, o remitieron, pero el cáncer siempre pasa factura, así que las estoy invitando a ondear por primera vez esa bandera de mujeres oncológicas a las 12 del día en la glorieta de las mujeres que luchan”.