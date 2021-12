¿Cómo evitar spoilers de Spider-Man: No Way Home? Aquí te lo decimos

A unas horas del estreno de la tan esperada película "Spider-Man: No Way Home" en redes sociales comienzan a circular teorías y por supuesto tras su llegada a los cines no faltarán los spoilers, pero si tú quieres evitarlos y llegar a salvo aquí te damos algunos tips para que lo logres.

En seguida te compartimos los sencillos pasos con los que fácilmente podrás esquivar los tan odiados spoiler y disfrutar de todas las sorpresas de esta nueva entrega de Spider-Man.

Así evitarás los spoilers

En la tienda de aplicaciones de Google Chrome tendremos que instalar la extensión Spoiler Protection 2.0.

Una vez instalada inserta palabras clave como: Spider-man, No Way Home, Marvel, Tom Holland y todas las palabras relacionadas a la película.

Esta aplicación permitirá no solo evitar spoilers sobre la nueva película del arácnido, pues permite incluir cualquier serie o película Foto: Captura de Pantalla

En Twitter, iremos a configuración y privacidad, luego a seguridad, ahí seleccionarás silenciar y bloquear, en dicho apartado escribe las palabras claves que quieras evitar

Para Facebook e Instagram no existe alguna herramienta que te permita silenciar ciertas palabras o temas relacionadas, lo que te recomendamos es que silencies a tus amigos que son amantes de compartir spoilers o vienen no usar estas dos redes sociales hasta que hayas visto la película.

Cuéntanos en los comentarios cuáles son los métodos que tú utilizas para sobrevivir a los spoilers en época de estrenos.