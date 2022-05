Con el video de “Te soñé”, mostrará Carlos Rivera la grandeza de Tlaxcala

Al hablar de Tlaxcala su rostro se ilumina. Carlos Rivera no oculta su emoción por proyectar a su tierra natal al mundo.

Gossip "Te Soñé" nuevo sencillo de Carlos Rivera cuyo video grabará con Carlos Vives en Tlaxcala

En una frase, el cantautor resume al estado de Tlaxcala como: “un lugar cubierto de flores de muchos colores sobre la arena blanca”.

En entrevista con El Sol de Tlaxcala, el huamantleco que, con su música ha pisado los más importantes escenarios dentro y fuera del país, asegura que cuando habla de las riquezas culturales de la entidad muchos no creen que exista un lugar así.

“Tlaxcala es tan mágico que afuera todo mundo cree que no existe”, afirma.

Al abrir un espacio durante la grabación del video de su nuevo sencillo “Te soñé”, que interpreta en colaboración con el colombiano Carlos Vives, el artista recibió al Diario de los Tlaxcaltecas y afirma que este momento es ideal para mostrar al exterior lo mejor del estado.

No solo eso, también convoca a que todos, desde su trinchera, se enorgullezcan de ser oriundos de este estado y así lo muestren donde quiera que vayan.

PROMETE ÉPICO VIDEO

En la charla, Carlos Rivera Guerra reveló que durante la semana de grabaciones en Huamantla y la capital tlaxcalteca filmaron escenas para dos videos.

El primero corresponde a su nuevo sencillo “Te soñé” y el otro lleva el mismo nombre pero expone más aspectos de la cultura tlaxcalteca, proyecto en colaboración con el Gobierno del Estado.

“La gente lo escuchará y prometo que va a llorar como he llorado yo, será algo épico, absolutamente épico al combinarse el huapango con unos interludios sinfónicos preciosos, como un gran soundtrack de una película”.





Serán alrededor de seis minutos de video en los que, además de la orquesta sinfónica, se verá música de mariachi y los salterios de Atltzayanca, a través del grupo infantil que dirige José Luis Sánchez Flores, así como los tradicionales huehues, la recreación de La Noche que Nadie Duerme y los principales monumentos históricos.





-¿Qué te movió para hacer todo esto?

-“Lo que quiero lograr es que toda la gente se sienta orgullosa de ser de aquí, así como yo lo estoy y lo expongo a dónde quiera que voy”.





-Por cierto, ¿sabías que el nombre de “La Noche que Nadie Duerme” se lo deben a nuestro periódico?

El director de El Sol de Tlaxcala entrevistó a Carlos Rivera durante su estancia en la entidad.

-“Sí, lo sé, lo sé. Justamente se lo conté a Carlos Vives, el nombre nació a partir de un reportaje en los años 60’s. Por eso lo recreamos para que él lo viviera y hacerlo de una manera en la que se muestre a Tlaxcala como una gran fiesta de colores”.

QUIERO DARLE LA VUELTA AL TLAXCALA SÍ EXISTE

Carlos Rivera dio detalles sobre las exhaustivas jornadas de grabación, las cuales se prolongarán algunos días hasta la madrugada, por lo que agradeció a los voluntarios por ofrecer su tiempo, el cual se verá traducido en un gran proyecto para reivindicar a Tlaxcala.

“La canción se llama ‘Te soñé’, porque quiero reivindicar a Tlaxcala y darle la vuelta a la frase que dice que no existe. De hecho alguien me dijo que un lugar así no podía existir, porque es tan mágico que no creen que exista, pero porque es mágico, no por otra cosa. No para minimizarlo”.

Es por ello que el artista no solo eligió los principales escenarios arquitectónicos, sino que hizo un esfuerzo mayúsculo para subir a la cima de la Malinche, junto con todo su equipo de producción, para desde ahí también grabar algunas escenas, pese a las inclemencias del tiempo.

DEDICA CANCIÓN A SU MAMÁ LOURDES GUERRA

Visiblemente conmovido, Carlos Rivera comentó sobre el estreno, el pasado 28 de abril, de la canción “Eres tú”, dedicada a su mamá María de Lourdes Guerra, a la que calificó como muy especial al escribirla cuando apenas tenía 16 años y que alguna vez le cantó en un festival del Colegio de Bachilleres de Tlaxcala.

-Los grandes compositores han escrito muy jóvenes sus principales éxitos…

-“Empecé a escribir canciones desde cuando tenía ocho años”.

-¿Y las conservas? Porque es común que a esa edad las rompan.

-“Sí, fíjate que tengo buena memoria y me acuerdo de todas, por eso las tengo. Es más, la de mi mamá no se grabó y la tengo porque me la sé de memoria. Además de que yo no toco instrumentos, toda mi música la escribo cantada, es algo chistoso”.

Relató que si bien empezó a tocar guitarra durante la pandemia para aprenderse canciones suyas, solo sabe algunos acordes y la voz es su principal instrumento. “Lo que alguna vez me contaron es que José Alfredo Jiménez así escribía, desde la voz, entonces ya con eso no me sentí tan mal de escribir sin tocar. Todo lo escribo así cantado”.

AMO TANTO A TLAXCALA

El amor que Carlos Rivera le tiene a Tlaxcala –relató- viene de su abuela.

De hecho, a eso se debe que desde que graba su disco mexicano en 2010 incluye a los salterios de Atltzayanca y, desde entonces, cada que puede los incluye, como ocurrió ahora, además de incluir a los huehues, el pan de fiesta, las haciendas, la Virgen de Ocotlán y de la Caridad, entre muchas cosas más.

-¿Dónde entra la Malinche?

-“La Malinche entra porque hay una frase que dice: “sueño que sale del sol recorriéndonos y de nuestros pies crece la montaña”.

-¿Hasta dónde subiste?

-“Nos quedamos en un nivel no tan alto, pero mañana (29 de abril) pretendemos, no sé si se va a lograr llegar a la punta, ojalá lleguemos porque dicen que son muchas horas caminando y yo estoy en la disposición de hacerlo, aquí en Tlaxcala quiero hacer todo y la verdad es que estoy muy emocionado”.





-Te escucho hablar de Tlaxcala y se te iluminan los ojos. ¿Te emociona más la música o tu tierra?

-“Yo creo que las dos cosas, al final yo no concibo una cosa sin la otra. Yo nací aquí, yo nací rodeado de cultura, de colores, de tradiciones, de música y creo que hoy que tengo la oportunidad de ir al mundo, que he hablado de Tlaxcala lo mismo en el escenario de Viña del Mar que en el Teatro Real de Madrid, siempre digo que soy originario de lugar que se llama Huamantla, un lugar mágico que proyecto en las pantallas de mis conciertos”.

-¿Tlaxcala cómo te trata? ¿Es correspondido tu amor a Tlaxcala?

-“La gran mayoría sí, no me puedo quejar”.

Gossip ¡No te lo puedes perder! Disney+ estrenará documental de Carlos Rivera

-Eres embajador cultural y turístico de Tlaxcala…

-“Sí, y con mucho orgullo, además, cuando me preguntan ¿y tú de dónde eres, Carlos? Les digo: ‘soy de Tlaxcala’ y no solo eso, digo que soy orgullosamente de Tlaxcala, porque es muy diferente ser de un lugar a sentirse orgulloso de ese lugar”.

Esa fiebre de Carlos Rivera por Tlaxcala la ha contagiado a su equipo de trabajo e inclusive al propio Carlos Vives, quien asombrado no creía lo poco que pudo observar durante su estancia en la entidad, al igual que el productor Pedro Torres, cuyo historial de rodajes es inmenso por diversas partes del mundo, pero ha quedado maravillado con la entidad.

El video del sencillo “Te soñé” será dado a conocer en las próximas semanas, al igual que el de los atractivos de Tlaxcala, en conjunto con la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, a quien Carlos Rivera calificó como “una apasionada de nuestra tierra”.

-Tlaxcala sí existe, ¿tú lo estás poniendo de moda?

-“Ojalá que sí lo logremos, pero es un trabajo de todos. Yo hago mi parte, y todos tenemos que hacer nuestra parte desde donde nos encontremos para promocionar Tlaxcala y sentirnos orgullosos”.

Gossip Nominan a Carlos Rivera en 8 categorías de Premios Lo Nuestro 2022

-Una frase de Carlos Rivera sobre Tlaxcala…

- “Te soñé cubierta de flores de muchos colores sobre la arena blanca”, remató el cantante.

EL APUNTE

Con información Fabiola Caballero





