Con iniciativa Ya Es Hora MX, van contra el hostigamiento en la industria musical

Basado en cuatro etapas importantes que tienen que ver con la prevención, la atención, la actuación y la resolución, Ya es hora MX, formada por mujeres de la industria audiovisual, para buscar espacios libres de violencia e igualdad; así como The Boston Center, en conjunto con ocho productoras nacionales, dieron a conocer el primer protocolo integral contra el acoso y el hostigamiento para la producción audiovisual.

Andrea Foncerrada presidenta de The Boston Center para América Latina, que es un centro especializado en identificar las prácticas ideales de diseño y de implementación de políticas públicas y privadas, desmenuzó cada una de las etapas de este protocolo que ataca los tipos de violencia, física, laboral, psicológica, sexual, digital y de género.

“La prevención contiene las políticas institucionales de cada organización, este trabajo se adaptó a cada casa productora, a su cultura, a sus inquietudes, al tipo de necesidades. Se incluyen medidas preventivas, entre ellas capacitación al equipo permanente de la casa productora. Las siguientes dos etapas funcionan en conjunto que son la atención y la actuación. Aquí nos encontramos con el procedimiento de denuncia y la atención y el acompañamiento a las partes que pudieron formar parte de algún incidente. Es fundamental no aislar a ninguna de las partes, la afectada y la señalada están acompañadas en el proceso”.

Sobre la parte de la resolución, Foncerrada comentó: “Aquí hay distintos esquemas y cada casa productora fue escogiendo el más conveniente para cada uno y la resolución puede ser llevada por un comité interno capacitado por nosotros y para este efecto nosotros expedimos certificaciones, o por un consejo privado externo que recibe las denuncias y lleve a cabo la investigación y la resolución de los casos”.

Estas medidas buscan además hacer que las personas involucradas, así como las casas productoras, aprendan a identificar las situaciones que afectan a los empleados y a cómo poder actuar ante ellas sin violentar los derechos de ninguna de las partes.

“Se presenta una vez que se termina a toda la organización para que sepan usarlo y además se hacen las capacitaciones sobre lo que es acoso y hostigamiento, cuál es su diferencia, cómo se materializan estas conductas, cómo detectarlas y también provee alternativas a estas conductas, no todo es acoso y hostigamiento. ¿Cómo identificarlo? ¿Cuándo sí? y ¿Cuándo no? y también como no escalar algunos incidentes o algunas comunicaciones, el objetivo último es que se salvaguarden los derechos de las partes incluidas las de la organización durante todo el proceso”, apuntó Andrea Foncerrada.

Hablando más específicamente de las acciones que se tomarían sobre aquellos que incurran en conductas inapropiadas, Alejandra Vázquez directora de políticas y programas en The Boston Center, explicó algunas de ellas a grandes rasgos, “Van desde algunas que están previstas bajo la Ley federal del trabajo, puede ser suspensión por algunos días sin goce de sueldo, recisión del contrato dependiendo el tipo de relación, si es una relación laboral o si es una relación contractual de prestación de servicios”.

Vázquez resaltó que las medidas también se abordarán desde el punto de vista restaurativo, en este protocolo que protege y sujeta a sus políticas y lineamientos a cualquier empleado colaborando de forma permanente y temporal en la empresa.“Pueden tomar talleres, tanto para la persona que resulto responsable, que la haga concientizar y aprender el impacto que le pudo causar a la persona afectada a corto y largo plazo, el compromiso también de la persona que resultó responsable por el escrito en el que asuma no recurrir a estas conductas”.

Otros de los puntos a resaltar sobre este documento es que se protege a las personas más allá de los sets o diversas áreas de trabajo, aplicándose también en horarios no laborales con la condición de que las situaciones sucedan entre colaboradores de la organización. Las empresas interesadas en acceder este protocolo, lo pueden hacer con un costo menor al del mercado gracias a la colaboración entre las The Boston Center, Ya Es Hora MX y las casas productoras: La Corriente del Golfo, Pimienta Films, Bengala, Panorama Global, Piano, Filmadora, No Ficción y Cinépolis Producción.

“Hoy másque nunca, es necesario contar con el respalEmmanuel Viloriado de estos protocolos. Cada vez más aparecen señalamientos de víctimas de acoso en esta industria y señalamientos que en la mayoría de los casos revictimizan a quienes de manera valiente y con prácticamente nada a su favor, se atreven a levantar la voz y esta normalización debe parar”, resaltó Katina Medina de Ya es Hora MX.