Con más de 30 años de carrera, Fobia no le tiene miedo al cambio

En más de 30 años de carrera, los integrantes de Fobia nunca se hubieran imaginado estar dando un concierto frente a una cámara, cada uno desde su casa y conectados prácticamente con todo el mundo, lo cual será parte de la realidad que vivimos a causa de la emergencia sanitaria por el Covid-19, asegura Chá, bajista de la banda.

“Nunca nos hubiéramos imaginado que los que estaríamos en las pantallas seriamos nosotros. Yo creo que Bono lo vio venir cuando U2 hizo la gira del Zoo TV. Esta padre cómo estamos conociendo y apreciando la música desde otro punto de vista.”, dice el músico en entrevista con El Sol de México.

Este domingo, el grupo realizará una participación especial dentro del festival virtual Conecta, que a partir de hoy reúne a artistas como DLD, María José, los Claxons y Camilo Séptimo a través del sitio web de citibanamexconecta.com. Será la primera vez que el grupo realice un show en línea en tres décadas de carrera.

El músico reconoce que esta nueva forma de conectar con el público ha puesto a prueba también el ingenio de los artistas para seguir innovando. “Está padre cómo estamos conociendo y apreciando la música desde otro punto de vista. Veía hace poco que Pepe Aguilar se aventó una canción de Pearl Jam desde la azotea de su casa o cómo Tim Burgess, vocalista de The Charlatanes, organiza sus house partys en línea. Pero obviamente extrañamos muchísimo los conciertos en vivo”.

Sin embargo, Fobia ha sido uno de los grupos que ha vivido la evolución de los shows en vivo a causa del coronavirus. Semanas antes del anuncio de la emergencia sanitaria en México ofrecieron un espectáculo en el festival Remind GNP, mientras que el 20 de marzo dieron otro concierto desde el Teatro de la Ciudad – Esperanza Iris, ante algunas butacas vacías pues la contingencia ya se encontraba activa.

“Cuando hacíamos el Remind GNP no nos caía bien el veinte de cómo iba la cosa. Ya habíamos escuchado en otros países que estaban los contagios, pero aquí en México todavía se podía tocar en vivo y pensabas: ‘chin, a lo mejor será esta la última vez’ o ‘quizá en México no va a pasar nada’, este pensamiento bastante bobo. Pero no fue así. Lo más aparente vino cuando fue ese concierto en el Teatro de la Ciudad”, señala.

CÓMO VE EL FUTURO

Para Javier Chá Ramírez, quien también es integrante de grupos como Gran Sur y Moderatto es inevitable pensar en el futuro de la música y los conciertos después de lo que el mundo ha vivido con el coronavirus. “Tanto nos quejamos de aquella vez que vino Metallica a tocar a México y había sillas (en vez de una pista abierta), pero yo creo que esa será una de las soluciones: poner sillas y donde entraban 60 mil personas habrá 20 o 30 mil tal vez, todos separados, con cubrebocas y cuidándonos mucho porque es la única manera de hacerlo”.

Otro de los cambios que el músico espera puedan ocurrir luego de esta situación, es que las plataformas digitales revaloren las ganancias que ofrecen a los artistas. “Espero que esto sea una llamada de atención para ellas que tienen millones de reproducciones y donde los músicos no se llevan nada. Creo que ahorita nos caería muy bien ganar mejor de las reproducciones porque la gente está escuchando mucha música, viendo por streaming muchas películas. Ojalá que esto desemboque en que sea un mundo mejor para todos”.

Al igual que toda la industria musical, Fobia se vio afectada con algunas presentaciones en vivo que tenían agendadas para el resto de 2020. Mientras que Chá tuvo que posponer el lanzamiento del nuevo disco de Gran Sur, que tenían previsto para estas fechas además del lanzamiento de algunos sencillos. Todos estos planes espera retomarlos una vez que se levante la emergencia sanitaria.