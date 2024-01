Con todos menos contigo: Glen Powell quiere evolucionar al galán de comedia romántica

El actor Glen Powell considera que la imagen del galán de comedia romántica ha cambiado a lo largo de los años, y actualmente se presenta como un hombre con defectos, que va acorde a los tiempos.

Así lo comparte en entrevista con El Sol de México, otorgada durante su visita a la Ciudad de México, para la promoción de su más reciente cinta, Con todos menos contigo. “Teníamos que actualizarlo, porque se han hecho comedias durante muchos años, y ésta es la primera pensada para los cines en mucho tiempo”, expresó.

La cinta cuenta con la dirección de Will Gluck, sigue la relación de amor-odio que surge entre Bea (Sidney Sweeney) y Ben (Powell) luego de que una romántica velada juntos termina en un malentendido.

Esto provoca que se distancien y permanezcan con una idea errónea de lo que su encuentro significó para el otro, pero sus sentimientos deben ser controlados cuando coinciden en un evento familiar en Sidney, Australia, y se ven obligados a convivir en paz todo un fin de semana.

“Tienes que evolucionar en términos de sensibilidad, y tratar de descifrar qué representa un hombre hoy en día, qué se siente familiar para ti”, agrega el también productor sobre la construcción de su personaje.

“Si sales a la calle, hablamos de esto, creemos que Ben representa a muchos chicos, un poco vanidoso, algo superficial, que no quiere sentar cabeza, y tiene miedo de sentirse abandonado y ser rechazado. Eso se siente familiar, y es con lo que las audiencias conectan”.

ENCUENTRO DE GALANES

Dentro del elenco figuran también Alexandra Shipp (Barbie), Hadley Robinson (Mujercitas), Michelle Hurd (La ley y el orden UVE) y Dermot Mulroney. Éste último es un rostro ya conocido de las comedias románticas, al haber actuado en títulos como La boda de mi mejor amigo y Amores, enredos y una boda.

Ambos actores compartieron algunas escenas para esta cinta, pero según asegura Glen, uno de los momentos más especiales fue haber vuelto a ver juntos a uno de los personajes más conocidos de su veterano colega.

“Se ha vuelto un buen amigo, pudimos ver La boda de mi mejor amigo con él. No la había vuelto a ver desde que se estrenó hace décadas (en 1997), y me dijo que cuando recién se estrenó tenía una relación complicada con la idea de ser el protagonista de una historia romántica, así que me dijo que abrazara mi protagónico”, relató Glen.

La también estrella de Top Gun: Maverick considera que esta película representa el amor para la gente, pues las personas saldrán sintiéndose románticos e inspirados, por lo que se siente honrado de tener el privilegio de contar con el papel principal.

“Soy un gran fan del género, y me he divertido mucho. Fui al trabajo todos los días y jugué con algunos de mis mejores amigos, simplemente disfruté una ciudad hermosa como lo es Sidney, llevé a mi familia y pudimos vivir en una casa increíble en la playa”.

CREE EN EL AMOR

Glen opinó que esta historia trata sobre dos personas conscientes de que la chispa sigue ahí, por lo que todavía cree en la idea de ver a personas encontrar a su pareja ideal en el mundo real.

“Todos somos capaces de eso, sé que yo soy capaz. Aunque a veces persigues un sentimiento y te tropiezas en el camino, la cabeza se puede poner en el lugar del corazón. Entre más puedas simplificar el amor, es mejor, a veces la tecnología y las opciones modernas vuelven las cosas más complicadas”, finalizó.

Con todos menos contigo ya está disponible en salas de cine, es apta para adolescentes y adultos.