Con Vencer el Pasado, Rosy Ocampo consolida la franquicia

En México, dos de cada tres mujeres mayores de 15 años son víctimas de violencia, alerta la productora Rosy Ocampo. "Ya sea violencia física, emocional, sicológica, sexual, estamos hablando de 30 millones de mujeres que son violentadas y además esto ya se ha normalizado, es parte de la cultura del machismo".

Esa problemática es el eje de su franquicia Vencer, una antología de telenovelas que inició en 2020 con Vencer el miedo, siguió con Vencer el desamor y ahora continúa con Vencer el pasado, que se centra en la violencia cibernética y estará al aire a partir de hoy a las 20:30 horas en Las Estrellas.

"Con la pandemia la violencia doméstica aumentó, así como el uso de redes sociales, según el INEGI son más de 80 millones de internautas, prácticamente el 90 por ciento de la población de México y de éstos, 77 millones son usuarios de redes sociales", dice la productora en una conversación previa al pase del primer capítulo para El Sol de México.

Rosy detalla que en un inicio, las mujeres adultas, que son el público mayoritario de Las Estrellas, habían estado un poco ajenas a las redes sociales, lo cual cambió también con la pandemia. "Vieron que es una forma maravillosa de poder estar en contacto, de tener noticias de primera mano, pero también se están dando cuenta de los grandes peligros".

Erika Buenfil, una de las protagonistas de Vencer el pasado, es ejemplo de cómo las mujeres adultas están familiarizadas con las redes sociales. Tiene casi 13 millones de seguidores en Tik Tok. Presente en el enlace vía Zoom, la actriz comparte que aunque ella no ha padecido agresiones, está consciente de los alcances de la violencia en redes. "Soy muy cuidadosa de lo que comento, porque cuando empiezas a tener más seguidores, la gente empieza a hacer caso de lo que dices o no", admite.

"Como soy pro-mujer, estoy muy feliz de trabajar en este proyecto. Es un personaje lleno de facetas, sufre un linchamiento digital por un video, tiene un marido que la maltrata, se le viene el mundo encima y tiene que hacer un cambio radical de vida, no sabe trabajar, no sabe nada, es más no sabe ni manejar las redes, pero lo más importante es que vive una transformación de personalidad cuando ve que perdió todo".

El linchamiento digital, abunda Rosy Ocampo, "es cuando alguien sube un video, ya sea propio o de otra persona y los usuarios se dedican a juzgar, incluso de la parte digital pasa a lo concreto, quieren que se le castigue. La investigadora Ana María Olabuenaga ha documentado esto desde el primer caso, en 2016: En Italia una mujer joven se graba en la intimidad con su pareja, pensando que nada más van a ser para ellos dos y una vez que hay una ruptura, él postea las fotos, la familia la corre de la casa, la corren del trabajo y es tanta la presión que ella termina suicidándose".

Y otro dato alarmante: el 76 por ciento de la violencia digital es contra la mujer. Entre las historias que abordará la trama están la difusión accidental del video de un hombre mostrando su sexo, la grabación y posterior publicación de un video en el que un compañero de trabajo besa a una joven en su despedida de soltera y la venganza de un ex novio que difunde fotografías íntimas.

"La novela presenta a cuatro mujeres de distintas edades, que tienen que cambiar su vida por el linchamiento digital, que tienen que sortear dificultades y que al final del día van a salir adelante. Es una novela esperanzadora", asegura.

"Hay material para varias entregas más. Un reto grande, porque son temáticas muy modernas, emergentes", concluye la productora y confirma que Vencer, se consolida como una franquicia.