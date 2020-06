Cristian Castro dedica tema Cuando vuelva a la vida a su abuela

Desde su casa en San Francisco, California, Cristian Castro atendió una conferencia de prensa con medios nacionales e internacionales en la que notablemente conmovido, habló sobre la incertidumbre por la que está pasando en estos momentos donde la pandemia ha transformado por completo su vida.

“Me preocupa cómo me voy a manejar ahora, yo que me pongo como en punto medio de los confianzudos y de los que tienen todavía mucha reserva, muchos miedos, quizá yo estoy ahí, quizá es el mejor lugar para estar, un poquito de confianza y un poquito de desconfianza”, manifestó.

Celebridades "Mi bien amada y yo", Verónica Castro anuncia deceso de su madre

El cantante está en la planeación de cuatro espectáculos en línea, en los que procura resolver el contacto con los involucrados físicamente, de la mejor manera, “hay que traer a los músicos, ellos pueden tener el virus o tú puedes transmitírselo a ellos, vaya, no se sabe qué tanta confianza puede haber para conciertos por internet, mucha gente los está haciendo, ¡qué bueno!, pero por supuesto que hay riesgos, no sé qué tan responsable o irresponsable sea, nosotros queremos ser muy responsables pero no dejar de vivir, porque obviamente necesitamos vivir, por eso estamos tratando de hacer la conexión con Eticket para lograr unos cuatro shows en vivo y poder dar algo cada fin de semana a la gente”, confirmó.

El cantante asegura que una de las situaciones más complejas por la que ha atravesado en los últimos días, es la de no poder tener contacto cercano con su madre, la actriz Verónica Castro, “le digo a mi mamá que venga por favor, que ya se abrieron los vuelos, pero por otro lado le digo no, mejor no vengas, porque qué puede suceder, que en el avión de pura casualidad se te pega un virus que ni sabemos de dónde venga, ni cuándo ni en qué momento se te puede pegar”.

El intérprete trata de sobrellevar todos los momentos amargos con la ayuda de su arte y recientemente estrenó el sencillo Cuando vuelva la vida, en el que busca hacer homenaje a su abuelita Socorro Castro Alba, fallecida el pasado 25 de abril a los 85 años de edad. “Quiero hacerlo en memoria de mi mamá Socorro, de su devoción al catolicismo que a todos nos conmovió muchísimo, yo nunca comprendí esa devoción, entonces me duele el nunca haberla atendido, quizá es por eso que estoy muy comprometido con canciones como esta, porque creo que por ahí quiero seguir todo el disco y brindarle los honores a esta persona que para mí fue mi maestra de todo y compañera junto con mi madre y mi tía Beatriz”, explica.

OMG! Tras fuertes dolores, Cristian Castro podría ser hospitalizado

Para darle promoción al corte que formará parte de un nuevo disco, del cual está lanzando sencillo por sencillo y aún tienen tiene título, el artista se convirtió en productor de un video musical próximo a estrenarse. “Fue idea mía, quise dirigirlo, me compré mis vestuarios alegres con colores rosas, mamey, azules, todo muy celeste. Quiero que los colores para vestirme sean alegres, creo que lo que quiero transmitir es eso, más inocencia también en mi vestuario”.

Cuando vuelva la vida, de Christian Castro, se encuentra ya disponible en plataformas digitales, además de eso se puede apreciar también su Lyric Video.