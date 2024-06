“Darumas”, el debut homónimo del trío femenino que representa la cultura latinoamericana

Con la diversidad cultural como identidad, el trío musical Darumas encuentra un punto en común en la cultura de América Latina. Conformado por Aldana Aguirre, Ceci León y Vedala Vilmond, de raíces argentinas, cubanas y haitianas, respectivamente, la banda comenzó su discografía con el lanzamiento de su primer álbum.

“Llevábamos bastante tiempo trabajando en esto, Aldana más tiempo que nosotras dos, después nos sumamos. Estábamos muy ansiosas de que ya saliera el disco”, mencionó en entrevista Vedala Vilmond, vocalista del grupo.

En un inicio, las siete canciones incluidas en el lanzamiento reciente fueron ideadas por la bajista Aldana Aguirre, quien invitó a las otras dos integrantes a formar el grupo a través de Instagram. Una vez reunidas, las tres trabajaron en hacer de esos primeros demos el álbum debut, con una propuesta que navega en el pop y el funk.

“Yo tenía una idea básica, pero cuando nos metimos en el estudio las tres juntas, ahí la canción hizo un upgrade muy interesante”, comentó Aldana Aguirre.

“Creo que todas nosotras tenemos algo diferente. Cuando sumamos la parte de guitarra y de vocales, las canciones se levantaron a otro nivel. Ya estaban escritas, pero fue algo que hicimos juntas, estas son nuestras canciones”, explicó Ceci León, guitarrista.

LLEVAN UN MENSAJE DE IGUALDADAD

Además de la sangre latina, las integrantes de Darumas se identifican con el empoderamiento femenino. En la época actual, encuentran una apertura en la industria a proyectos conformados por mujeres de la que les ha tocado ser parte.

“Creo que estamos en un tiempo en el que está habiendo mucho más espacio, lo cual está buenísimo, pero todavía falta un montón. La verdad que nosotras como mujeres músicos que somos, vivimos mucho esto. Esta como sorpresa de que ‘¡tocas el bajo, eres mujer!’ vivimos muchas situaciones así”, explicó Aldana Aguirre.

“Nuestro speech siempre es 'estamos y estuvimos siempre'. No es algo que brotó. Siempre estuvieron. Es sólo que no se ha puesto el foco en eso. La presencia de la mujer en la música está pisando cada vez más fuerte, pero está faltando todavía en esas áreas en las que no se nos está queriendo dar mucho lugar, pero ahí vamos”, añadió la bajista.

Tras el lanzamiento del álbum “Darumas”, la banda trabaja en la segunda parte del mismo, pues publicaron en este debut siete de las canciones que han creado para lanzarlas como su carta de presentación.

“Es importante destacar que el álbum está dividido en dos partes. Muy pronto va a salir la segunda parte de este álbum con más canciones”, finalizó la artista argentina.