De Paul McCartney bailando hasta el príncipe e hijos: Taylor Swift desata locura en Londres

Taylor Swift es una de las cantantes más exitosas de todos los tiempos. La estadounidense se ha dedicado a romper diversos récords, entre los que se encuentra ser la única artista viva que ha colocado hasta 10 álbumes simultáneamente en la lista Billboard, o bien, tener el single digital más vendido en el menor tiempo, con We Are Never Ever Getting Back Together.

Todo ello es posible gracias al apoyo de sus fans, los denominados Swifties, quienes se encuentran en todo el mundo. En ellos, Taylor Swift siempre genera una locura, sea cual sea la ciudad que visite.

Ahora fue el caso de Londres, pues las tres presentaciones de The Eras Tour tuvo a diversos asistentes famosos como Paul McCartney, Bon Jovi, la realeza británica, e incluso hizo que algunos Swifties subieran al techo del estadio Wembley.

Paul McCartney bailando en el concierto de Taylor Swift

Uno de los asistentes al The Eras Tour que causó furor, no solo en el estadio Wembley sino también en redes sociales, fue Paul McCartney quien incluso bailó con algunas Swifties al ritmo de But Daddy I Love Him.

Paul McCartney dancing to Taylor Swift’s ‘But Daddy I Love Him’ at the Eras Tour in London.



pic.twitter.com/RwH9pclEjF — Pop Base (@PopBase) June 23, 2024

Además, Paul McCartney se sumó a la dinámica de intercambiar friendship bracelets con las Swifties.

Paul McCartney gave a real Taylor Swift Bejeweled Bracelet to a fan at Wembley Stadium.



Really cool ! #TaylorSwift #PaulMcCartney #friendship pic.twitter.com/jhLY2nwPZT — MarieFranceRemillard (@MFRemillard) June 24, 2024

El príncipe William celebró su cumpleaños en The Eras Tour

Otro de los asistentes al concierto de Taylor Swift en Londres fue el príncipe William quien, junto con sus hijos, festejó su cumpleaños 42 en The Eras Tour, bailando al ritmo de Shake It Off.

SIMPLESMENTE Príncipe William dançando ao som de “Shake It Off” no primeiro show da The Eras Tour em Londres. pic.twitter.com/V8dnKjkw0o — Taylor Swift Brazilians (@IamTAYBz) June 22, 2024

Sumado a ello, la propia Taylor Swift publicó una foto con el príncipe William, sus hijos y Travis Kelce, el novio de la cantante, para felicitar al miembro de la realeza; pues, al igual que Paul McCartney, estos tienen una amistad de años.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Taylor Swift (@taylorswift)

Cambio de guardia Taylor's Version

El furor de Taylor Swift por parte de la realeza británica no solo se quedó en sus conciertos, sino que también se esparció a la guardia del Palacio de Buckingham, quienes realizaron el cambio al ritmo de Shake It Off, que al parecer es una de sus canciones favoritas.

Can't stop, won't stop groovin' 🫡🥁🎺@BritishArmy | @ArmyInLondon | @CorpsArmyMusic pic.twitter.com/JYrdCaG5gR — The Royal Family (@RoyalFamily) June 21, 2024

Bon Jovi recibiendo friendship bracelets

Otro de los famosos amigos de Taylor Swift que asistió a un concierto, de los tres que ofreció, en el estadio Wembley fue Bon Jovi, quien incluso recibió friendship bracelets por parte de los fans, tradición que surgió de la canción You’re on Your Own, Kid.

Jon Bon Jovi in his friendship bracelet era



Love that he’s seeing Taylor Swift tonight in London!



Video Credit: Daniel SG#BonJovi #JonBonJovi #TaylorSwift pic.twitter.com/lo8Yb7bdrW — Jerry Braden (@Jerrybraden92) June 23, 2024

Personas en el techo del estadio disfrutando del concierto de Taylor

Uno de los momentos del concierto de Taylor Swift en Wembley que también causó tendencia fue el que tres personas estuvieran en el techo del estadio Wembley, durante toda la presentación de The Eras Tour.

Los fans rápidamente tomaron el hecho con humor, asegurando que uno de ellos era Harry Styles, el exnovio británico de la cantante.

People on the roof of Wembley during Eras noooo thank you 🙃

Travis Kelce subió al escenario con Taylor Swift

Otro de los momentos icónicos que causó locura fue protagonizado por Travis Kelce, la pareja de Taylor Swift. Si bien, el jugador de la NFL asiste con regularidad a los conciertos, su asistencia en Londres fue especial, pues por primera vez subió al escenario con la cantante.

Durante la Era de The Tortured Poets Department, específicamente en la canción de I Can Do It With a Broken Heart, Travis Kelce reemplazó a uno de los bailarines y subió al escenario vestido con traje y sombrero de copa.

TRAVIS KELCE JOINED TAYLOR SWIFT ON STAGE DURING 'I CAN DO IT WITH A BROKEN HEART' AT THE ERAS TOUR LONDON N3

Travis fue el encargado de cargar a Taylor Swift desde el final de la pasarela hasta el sillón rojo, escena que integró junto con el nuevo disco. Además de que el novio de la intérprete fue el responsable de retocar su maquillaje y animar a la cantante después de que esta fingiera desmayarse, como parte del acto.

TRAVIS KELCE ON STAGE WITH TAYLOR SWIFT AT THE ERAS TOUR IN LONDON

¿Quiénes asistieron al concierto de Taylor Swift en el estadio Wembley de Londres?

El que Travis Kelce subiera al escenario no fue la única sorpresa del tercer show de Taylor Swift en el estadio Wembley de Londres, a ello se integró que el concierto fue disfrutado por famosos como:

Phoebe Waller-Bridge y Andrew Scott

Phoebe Waller-Bridge and Andrew Scott at Taylor Swift’s ‘THE ERAS TOUR’ in London. pic.twitter.com/EVvv0qOE5H — Film Updates (@FilmUpdates) June 23, 2024

Grace, con quien cantó una canción sorpresa

Gracie performing ‘us.’ with Taylor Swift at The Eras Tour tonight in London, UK 💛

pic.twitter.com/H8RvErrObQ — Gracie Abrams Nation (@GRAClENATION) June 23, 2024

Ellie Goulding

Cate Blanchett