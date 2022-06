Después de la muerte de su pareja, Iraisel se inspira para llevar un mensaje de superación personal

Iraisel Mompeller, una mujer que se ha vuelto influencer con sus consejos motivacionales en sus redes sociales para mujeres que han pasado de perder a un ser querido, El Sol de Tlaxcala tuvo la oportunidad de platicar con ella para que nos contara un poco de la mujer detrás de cámaras y de lo que hace actualmente. Es originaria de Cuba y nos compartió lo que ha sido para ella salir adelante tras el fallecimiento de su pareja, el reguetonero cubano "El Dany", integrante del dúo Yomil y El Dany.

Gossip [Video] Expulsan del Vaticano influencer brasileña por su forma de vestir

A través de sus redes sociales ha abierto las puertas para mostrarnos la nueva forma en que ella y su pequeña hija se mantienen fuertes con el objetivo de motivar a más personas a salir adelante. Para nosotras es importante llevar el mensaje de fortaleza y de unión familiar ante la pérdida de un miembro de la familia, detalló.

Entérate:➡️Descubre cómo ser influencer con Rafa Picard

Iraisel es una mujer cubana, madre, emprendedora, comunicadora en las redes sobre positivismo y superación, pues la vida le ha puesto pruebas muy fuertes que ha tenido que superar de la mano de su pequeña hija Daniela, en quien ve la fortaleza y luz que necesita para salir adelante.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por 𝐼𝑟𝑎𝑖𝑠𝑒𝑙 💛🌻 🦋 (@iraisel_55)

Tras el fallecimiento de mi esposo Daniel, y a raíz de todos los mensajes de apoyo que recibí, decidí abrir un poco más mi vida el día a día sin mezclar demasiado mi vida privada, comencé a compartir post, escritos y mensajes que expresaban mi sentir referente al proceso de sanación y aceptación que me tocó vivir narró.

No dejes de leer:➡️La directora de la agencia LOOK mgmt habla sobre la nueva oferta que requiere la industria publicitaria

Gossip Nominan a Carlos Rivera en 8 categorías de Premios Lo Nuestro 2022

Mis redes sociales han funcionado para llevar un poco de mi vida personal y compartir lo que ocurre en mi día a día, pero sobre todo para mostrar ese lado vulnerable que de pronto nos aqueja y que no sabemos o no queremos externar. Muchas personas se han identificado con nosotras. Perder un ser querido no es algo sencillo y mi objetivo es que seamos esa luz en el camino que necesitamos. Busco apoyar y motivar a seguir adelante porque hay muchas razones para vivir y para disfrutar de cada día al lado de las personas que tenemos con nosotros, en mi caso mi niña que necesita aprender a vivir al máximo cada momento de su vida, detalló.

Iraisel se reconoce como una persona tímida, pero ha encontrado en las redes sociales esa mujer extrovertida que escribe acerca de sus experiencias e interactúa con más personas que se identifican con lo que ella vive de manera cotidiana.

Te recomendamos:➡️Por violar veda electoral, influencers deberán pagar casi un millón de pesos

"Quiero conectar con la parte sensible, por ello siempre verán motivación personal. Todos en esta vida tenemos días grises y días de colores, lo más importante es encontrar esa conexión entre nosotros que nos impulse a no rendirnos. Mi proyección es sacar a flote la calidad humana de cada persona que me lee, intercambiar con las personas que miran mi perfil desde la base del amor y el respeto, interactuar sobre temas que en ocasiones son considerados tabúes como lo son: el duelo, la muerte, la depresión etcétera", comentó.

Para Iraisel, las redes sociales han permitido una conexión única entre internautas y eso es algo que ella toma como referente para ayudar a otros, pues como seres humanos siempre necesitamos a alguien que nos escuche, nos comprenda y nos dé esa palmadita de buena vibra que requerimos en alguna situación de nuestra vida, concluyó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por 𝐼𝑟𝑎𝑖𝑠𝑒𝑙 💛🌻 🦋 (@iraisel_55)

Lee también:➡️Influencers tlaxcaltecas difundirán la riqueza del estado

La cubana no descarta realizar otras actividades como conferencias, talleres y otras acciones en diversos países como México con el objetivo de seguir predicando el amor a la vida y a las ganas de salir adelante siempre.

LEE MÁS:⬇️

Celebridades ¡Emocionante encuentro! El hijo de Yuya y Siddhartha conoce el mar

Celebridades ¿Regresaron? Camila Cabello y Shawn Mendes son captados juntos en Miami