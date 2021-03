Después de ti, nos enseña cómo enfrentar las pérdidas: Giuseppe Gamba

Giuseppe Gamba personifica a Gil en la película de Después de ti de José Ramón Chávez, “un hombre práctico y resolutivo, que son puntos en común en nuestras vidas”, su papel ya no pudo ser dramatizado por Pablo Lyle por problemas con la justicia de Estados Unidos.

En este filme lo acompañan Paulina Dávila, David Angulo, Rodrigo Guirao, Natalia Téllez y Hernán Mendoza.

“Fue en 2019 que se hizo el rodaje de la cinta. Al poseer una memoria extraordinaria de lo que me enorgullezco, no me costó trabajo aprenderme los diálogos de la cinta. Tomé la decisión acertada. Tuve un fin de semana para preparar esto y acomodar mi vida. Yo no tenía conocimiento de que iba a hacer la pelí. Tuve un corto tiempo para estudiar y aprenderme el texto, fue elaborar y construir un personaje, un ser humano, es un proceso muy complejo y no lo quise acelerar y sí siento que tomé la decisión acertada de mi vida”, dice Gamba.

Ahonda en la entrevista con El Sol de México, sobre la temática de esta historia. “Después de ti, habla de las pérdida más no lo hace en la perspectiva lúgubre, sino esperanzadora y nos enseña que no estamos capacitados para lidiar con cosas tan raras en la vida como la muerte y no estamos capacitados para comunicarnos o conocernos. Habla del amor propio y sobre cómo entendernos”.

Con siete años de carrera, el actor habla de los personajes de la trama que integran esta cinta.

“Interpretamos a un grupo de amigos que conocemos a David y a Su. David muere y quienes son los mejores amigos de Su, la tratamos reconfortar. Ellos trabajan juntos en una productora de documentales. Se habla de la pérdida de Su, de su mejor amigo y su prometido al mismo tiempo, lo que es más difícil superar. Y, a veces los amigos funcionamos como una red de seguridad de manera prudente y no estamos capacitados para hablar y comunicarnos.

“También se maneja el amor de pareja, el de las personas que ya no están, sobre el amor entre amigos, el de familia y sobre el propio”.

Ante la pregunta en torno a que si al estar en el rodaje como Gil, se identificó con pérdidas personales, respondió:

“La realidad es que todos tenemos perspectivas de lo que sucede con las pérdidas o partida de las personas. Sí, efectivamente , yo me enfrenté con pérdidas desde muy joven, a los 13 años perdí a mi mejor amigo y me he dedicado desde ese día a honrar su vida y su memoria”, afirma.

Ahora que Después de ti tenga su lanzamiento el próximo 12 de marzo a nivel República, hespera que la audiencia capte el mensaje:

“La película va a invitar a conocernos más a nosotros mismos, saber quiénes somos y tomarnos un tiempo; ayudará a enfrentar los procesos de la pandemia.

“Y claro no tenemos el control sobre lo que va a pasar, sobre lo que sucede afuera. Por eso, hay que aprovechar lo que tienes aquí, la calidez humana, el amor, el apoyo, la comunicación, los valores humanos con los que te puedes identificar en un momento así”.

2020: FONDEADOS PARA NETFLIX

Giuseppe Gamba también dijo que aunque no se concretó darle continuidad al proyecto de teatro de Perfectos desconocidos a causa de la pandemia, “lo que sí terminamos fue la película para Netflix Fondeados de Marcos Bucay, quien hizo el guión.

“Actúan también Aldo Escalante (Club de Cuervos) y Ricardo Polanco (La casa de las flores), en la trama son dos amigos que accidentalmente se convierten en emprendedores tras reunir fondos durante una noche de copas, para crear una app que prometieron revolucionara la industria de la tecnología. De nueva cuenta actúa Natalia Téllez y Maria Chacón".