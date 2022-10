Develan placa de las 100 representaciones del musical Mentiras

María José declaró que al tour por Estados Unidos con Lupita D’Alessio, sólo le quedan dos fines de semana para concluir la temporada 2022. Sin embargo, La Josa, le da continuidad con una gira renovada en solitario, en otras ciudades como Chicago, Dallas, y McAllen, Texas, a partir de enero de 2023.

“Lo más importante para mí es seguir la carrera que estoy llevando con mucho trabajo, me siento muy afortunada, después de la gira con Lupita D’Alessio regreso yo sola en enero, ya tengo tres ciudades y seguramente se abrirán más fechas”, declaró en entrevista con El Sol de México, al término de la develación de la placa alusiva por las 100 representaciones de Mentiras, en el Teatro Aldama.

Puede interesarte: Los 90's vuelven a la Arena Ciudad de México

“Lupita es nada difícil de trabajar a su lado. Es una gran mujer, es un pan de Dios, un amor. Conmigo ha sido amorosa, hemos hecho buen click, hemos platicado profundamente en los aviones, en los trayectos, en cenas cuando vamos juntas. Lupita ve en mí algo que en ella se refleja, me dice que me ve y se recuerda en su tiempo anterior en la música. Imagínate llegar a su edad y hacer una gira como la que vamos a concluir dentro de dos fines de semana, pues que se me pegue algo de ella”, afirmó.

Añadió que también le da buenos consejos para seguir de solista y no duda que el público la acepte como la sucesora de la D’Alessio: “Ojalá y sí”, sostuvo.

María José n o regresará a Kabah

María José está consciente que ella fue parte en sus inicios del grupo pop Kabah. No obstante, como lo afirmó el productor Alejandro Gou, es una gran vendedora de boletos para sus propios shows y así quiere seguir como solista.

“Todo lo que digan los Kabah, es bien recibido. Saben que los amo con todo el corazón, son mis hermanos. Definitivamente hemos crecido en diferentes caminos como artistas, pero como seres humanos seguimos siendo lo mismo. Kabah está haciendo un trabajo increíble. Los 90´s pop tour es divertidísimo, yo los he .gozado muchísimo cuando los he ido ver. No hay nada de ellos que me lastime, a no ser que en mi cara me digan ‘córtala, córtala, córtala’, y no creo que eso suceda”.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Aceptó que en su momento, “con ellos si tuve roces, pero los arreglamos. Tuvimos roces también amorosos. No es que quiera o no regresar a Kabah, ya soy una artista solista, los amo con toda mi alma como personas, como grupo, los respeto absolutamente, porque yo vengo de ahí. Es mi principio, mi historia, mi pasado, y estoy muy orgullosa de mi pasado”. María José no descarta que en alguna ocasión a futuro, pueda ser una de las protagonistas de Mentiras como una participación especial.

A teatro lleno los productores Alejandro Gou, Ari Borovoy, Óscar Carnicero y José Manuel López Velarde (también autor y director), celebraron las 100 representaciones de la obra estelarizada por Pahola Escalera, Jimena Cornejo, Aitza Terán, Brenda Santabalbina, Enrique Montaño y Marifrancis Reyes.