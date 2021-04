Directora Chloé Zhao podría igualar a Walt Disney en récord de victorias

La categoría de Dirección se ha convertido en la más interesante de los Oscar de la pandemia ya que, por primera vez en sus 93 años de historia, hay dos cineastas nominadas: Chloé Zhao, por Nomadland, y Emerald Fennell, por Promising young woman.

Por difícil que parezca, a lo largo de casi un siglo tan sólo cinco mujeres habían recibido la nominación en esta categoría, siendo Kathryn Bigelow la única ganadora por The hurt locker en el año 2010.

La primera candidata fue Lina Wertmüller por Seven Beauties en 1977, a la que siguieron Jane Campion (The piano, 1994), Sofia Coppola (Lost in translation, 2003), Bigelow (The hurt Locker, 2010) y Greta Gerwig (Lady bird, 2018).

En esta ocasión, las dos nominadas llegan haciendo historia por motivos diferentes: Zhao se convirtió en la primera mujer asiática candidata y Zenell en la primera directora que logra una nominación con su debut.

Sus contrincantes son Lee Isaac Chung (Minari), David Fincher (Mank) y Thomas Vinterberg (Another Round).

Pero casi nadie pone en duda que Zhao es la indudable favorita al Oscar gracias a una cinta, Nomadland, que ha ganado prácticamente todo allá donde se ha presentado.

Desde que se estrenó (y ganó) en el Festival de Venecia en septiembre, la película ha sido nombrada constantemente como una de las mejores cintas del año por la crítica y su directora ha triunfado en los Bafta, los premios del Sindicato de Directores de Hollywood y los Globos de Oro.