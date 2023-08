DLD celebrará sus 25 años en el Auditorio Nacional

Además de hacer un recorrido por su historia musical, Francisco Familiar (voz, guitarra), Édgar Hansen (bajo) y Érik Neville (guitarra) presentarán su más reciente álbum titulado Ocho, en el concierto que ofrecerán en el Auditorio Nacional por su 25 aniversario.

“Será una reunión muy festiva, presentaremos canciones que no hemos tocado nunca, estaremos tocando canciones de Trascender (álbum de 2020), canciones viejitas que la gente nos pide y que quiere escuchar”, afirmó Neville en conferencia de prensa.

“Son tantas rolas que va variando, no podemos dejar de tocar las canciones que nos han hecho el favor de ponernos hasta arriba; queremos complacer a todos, así que será un show diferente a cuando nos presentamos en el inicio de año, cambian muchos visuales, escenografía, será una experiencia padrísima; no sabemos si es el último (concierto), por eso tendremos que echar la casa por la ventana”, agregó el músico.

El concierto se llevará a cabo el 17 de septiembre; también tocarán en el festival Tecate Coordenada, en Guadalajara, Jalisco, el 14 de octubre.

Su nuevo disco, lanzado en marzo pasado, cuenta con 10 temas que exploran sentimientos de amor y melancolía, aborda conceptos como la muerte, la desolación y la violencia de género, ésta última vertida en el tema No nos toca.

“Tristemente en nuestro país son alarmantes los niveles que existen de violencia de género y realmente ya es demasiado, son preconceptos que tenemos ya viejos, que deberían de ser caducos, no tendrían por qué formar parte de la vida de las nuevas generaciones, de eso va No nos toca. No queremos evangelizar a nadie, sino concientizar de que esto existe”, expresó el vocalista.

De acuerdo con Francisco, Ocho es uno de los discos más personales del grupo, sobre todo porque gran parte de su influencia para la composición de las canciones se debe a la faceta que tienen cada uno como padres.

“El tema de ser padres es importante porque ya forma parte de ti, ese amor es parte tuya y lo reflejas de alguna manera en tu trabajo. Como persona cambias, es un amor que yo no había conocido, el amor a un hijo es especial, lo reflejas en todo y más ahora que sentimos que la gente nos está escuchando, queremos mandar mensajes positivos, dejar el mundo un poquito mejor de lo que lo conocemos, tratar de influir un poco en ese resultado para las nuevas generaciones”, comentó.

Aún tienen muchos planes a futuro, según coincidieron los integrantes del grupo. Uno de sus sueños es reversionar el tema Ven, devórame otra vez, de Lalo Rodríguez ya que es una de las canciones que más les gusta a los tres en la versión salsa.

Por otro lado, también buscarán concretar una presentación en el Foro Sol, esto como parte de la celebración de su 25 aniversario.

Y no descartan en algún momento escribir sus vivencias en algún libro o plasmarlas en un documental biográfico, esto con el fin de inspirar a nuevas generaciones a conseguir sus sueños, como ellos lo hicieron.





Ante el cuestionamiento del uso de la inteligencia artificial dentro de su proyecto, el trío aseguró que, hasta ahora, no han tenido que recurrir a dichas herramientas para crear música, sin embargo, no están cerrados a esta evolución.

“Es una gran herramienta si es que la usas así, pero no como un sustituto de algún sentimiento o conciencia. En la parte musical tenemos una manera de trabajar que difícilmente la cambiaremos, pero sí queremos acoplarnos a las nuevas herramientas, sobre todo en la parte visual que creo que nos puede facilitar muchas cosas”, indicó Familiar.