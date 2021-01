Dr. 90210 muestra las tendencias de la cirugía plástica

Las doctoras Cat Begovic, Kelly Killeen y Suzanne Quardt; nuevas integrantes del exitoso programa Dr. 90210; aplauden el rol de las redes sociales para quitar el estigma de la cirugía plástica, ya que consideran ha sido pieza clave para que las personas pongan más atención a sí mismas, y se den cuenta que no hay nada de malo en querer mejorar su apariencia, y generar un cambio positivo en su vida.

"He visto que tanto los procedimientos quirúrgicos como los no quirúrgicos se han vuelto mucho más aceptados y comunes en la sociedad actual", declaró la Dra.Quardt. "La gente está más abierta a hablar de procedimientos quirúrgicos plásticos, ya no se siente avergonzada o rechazada. Además, con la popularidad de las redes sociales, las selfies y las reuniones ZOOM, la gente se ve a sí misma más que nunca antes y a menudo aprecian cosas que quieren corregir o mejorar".





Sin embargo, reconocieron que en ocasiones el excesivo uso de filtros y edición digital en las fotografías ha llevado al público a pensar que la cirugía es una especie de magia capaz de lograr cambios imposibles. Por ello, en esta temporada del programa su principal objetivo es adentrar al público dentro de sus vidas y las de sus pacientes, para que conozcan cómo se viven estos procesos en la vida real, y a qué cambios pueden aspirar.

"Quiero que los espectadores vean cómo la cirugía plástica realmente cambia la vida de las personas. El programa también educa al público sobre lo que significa ser un cirujano plástico certificado por la junta y la capacitación y los estándares que lo acompañan. Además, espero que la cirugía plástica no se vea sólo como algo superficial o vano, sino también transformador", señaló la Dra. Cat.

Como profesionales de la salud este proceso también ha sido de gran aprendizaje, ya que no han estado exentas de procedimientos complejos, que las han llevado a explorar distintas maneras de solucionar los problemas y conocer a fondo las nuevas tendencias en su campo.

Las tres coincidieron en que las solicitudes de personas que buscan modelar su figura a través de procedimientos conocidos como lipoplastias y el lifting de glúteos brasileño BBL (que transfiere grasa de otras partes del mismo cuerpo al área de la cadera) son las más comunes hoy en día, hecho que se debe en gran medida a la gran cantidad de celebridades que se los han realizado.

"Cirujanos plásticos de renombre mundial en América Latina han sido pioneros en este procedimiento luego, con la popularidad de celebridades como las Kardshians, realmente se ha vuelto bastante popular en los Estados Unidos en estos días. Muchas de las pacientes a las que se les realiza esta BBL son mujeres bastante jóvenes que ni siquiera han tenido hijos todavía. Mi único temor es que con el tiempo, el parto, el envejecimiento, el aumento de peso y la gravedad, la próxima gran tendencia en cirugía plástica será: Cómo eliminamos toda la grasa que transferimos", advirtió la doctora Quardt.

Dr. 90210 se estrena esta noche a las 22:00 horas por el canal E! Entertainment.