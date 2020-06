El autoteatro llega a la Arena Ciudad de México

Como una forma de revivir la industria del entretenimiento en México, la Arena Ciudad de México abrirá su espacio Open Air para presentar películas y shows en vivo en formato Autocinema y Autoconciertos, así como espectáculos de corte teatral en lo que será el primer experimento de Autoteatros en nuestro país.

El espectáculo Paw Patrol se presentará el domingo 12 de julio en tres funciones, con la producción de Alejandro Gou. En la página de Superboletos.com, donde se pueden adquirir las entradas, se informa que el costo de las localidades va desde los mil 725 hasta los 4 mil 025 pesos, cada ticket permite el acceso de cuatro personas en un mismo automóvil.

Doble Vía ¡A falta de vuelos, aeropuerto de Montevideo se convierte en autocinema!

Las entradas se venden en dos formatos, uno para automóviles regulares y otro para camionetas, aquellas que cuenten con una altura superior a los 1.50 metros contarán con espacios especiales para disfrutar el show.

El concepto definido por la Arena Ciudad de México como Drive In / Open Air, comenzará operaciones el 4 y 5 de abril, con la proyección de dos películas aún no anunciadas que serán exhibidas a las 20:00 y 23:30 horas.

Según un comunicado, el concepto Drive In / Open Air surge de la alianza entre algunas empresas de entretenimiento como Tycoon Gou, Arena Ciudad de México, Primer Nivel Group, Inside The Music, Mixmag, Glam Out y Superboletos.

Gossip Cannes presenta su lista oficial de filmes

La iniciativa, además de reactivar la industria del entretenimiento en la capital del país, ofrecerá “plena certeza de acatar todas las medidas sanitarias” a los espectadores que sigan estos shows dentro de sus vehículos particulares.

Open Air es un espacio al aire libre contiguo al estacionamiento de la Arena Ciudad de México. En este lugar ya se habían realizado previamente algunos eventos musicales, como el concierto de Good Charlotte y Papa Roach en octubre de 2018.