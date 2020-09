El secreto del éxito de Schitt’s Creek, serie que hizo historia en los Emmy

Por primera vez en la historia del Emmy, que reconoce lo mejor de la televisión, una serie de comedia arrasa con los premios más importantes de su categoría en una misma ceremonia. La producción canadiense Schitt’s Creek conquistó siete estatuillas en la entrega 72 que se desarrolló de manera virtual.

La producción canadiense ganó en los rubros más importantes: Mejor Serie, Guion, Dirección, Actor y Actriz Principal para Eugene Levy y Catherine O’Hara y Actor y Actriz Secundarios para Dan Levy y Annie Murphy.

Celebridades Recorriendo Nueva York, así fue el primer show virtual de Bad Bunny

“¡Fue una sorpresa que se llevara literal los siete premios!, nunca, nunca y mira que llevo años viendo los Emmy, había visto que una misma serie obtuviera los galardones más importantes”, comentó Stivi de Tivi, periodista y crítico de televisión.

El asombro es mayúsculo cuando la producción, que este año llegó a su fin con su sexta temporada, apenas era conocida por el grueso de la población en Estados Unidos y América Latina.

Se trata de una producción del Canal CBC de Canadá que en la Unión Americana se empezó a ver a través de Pop TV, propiedad de Viacom, pero su popularidad creció a partir de que Netflix USA lo incluyó en su catálago.

“Esto explotó prepandemia, pero se hizo más popular durante el encierro obligado por el Covid-19, porque la gente quería ver comedias y realmente los Rose como familia están encerrados en una habitación doble de hotel, que es donde viven, ese factor ayudó muchísimo”, aseguró Alexandra Bretón, especialista en televisión y conductora del podcast ¿Es en serie?

Apenas en abril de este año el programa se convirtió en un fenómeno viral, llegando a tener fans tan famosas como Mariah Carey, Jennifer Garner y Nicole Kidman. “La serie es una locura en TikTok”, asegura Bretón.

Schitt’s Creek aborda una temática explorada con anterioridad, en la que una familia millonaria de queda en la ruina. En este caso, los Rose: Johnny (Eugene Levy), Moira (Catherine O´Hara), David (Daniel Levy) y Alexis (Annie Murphy).

Los Rose perdieron su fortuna, generada por el negocio de videoclubs y se ven forzados a mudarse a un pequeño lugar llamado Schitt’s Creek, un pueblo que habían comprado con anterioridad como parte de una broma.

De vivir en una lujosa mansión encuentran refugio en el motel del lugar, que los aloja gratis por ser los dueños de la localidad, a partir de ahí viven una gran lección de adaptación.

“Es una comedia muy inteligente, donde el peso está en los personajes más que en la historia. Son peces fuera del agua. Se retrata a estos excéntricos viviendo con gente normal y humilde sin gusto por nada y sin modales, lo padre en la historia es ver cómo van evolucionando los personajes”, explicó, Stivi de Tivi.

“Alexis es la típica Paris Hilton, que se la vive hablando de que viajaba allá y acá, al principio sólo quiere casarse para regresar a la riqueza y capítulo tras capítulo vamos viendo como ella va cambiando, incluso se pone a estudiar”, añade.

Los actores que dan vida a los pilares de la familia no se quedan atrás. “Eugene Levy y Catherine O'Hara son leyendas en la comedia, surgieron del programa The second city, que es como el Saturday night live de Canadá, es la cuna de los comediantes, ellos siempre han trabajado de la mano”, señala Alexandra Bretón.

“La comedia que manejan es muy fina, aparte es un show en donde el amor y la aceptación es impresionante”. La experta comenta que fue Dan Levy quien creó la serie. “Llegó con su papá y le propuso la idea para desarrollarla, pero realmente él es el jefe, él es el que está atrás de esto".

Bretón pondera las palabras de Daniel después de ganar los siete premios. El actor afirma que la industria debe dejar madurar los proyectos y no cancelarlos al tercer capítulo. Su show es un ejemplo de eso, su consolidación llegó con su temporada final, que en México se puede ver a través de Paramount + y del canal de paga Comedy Central todos los días a las 23:30 horas.