Emilio Osorio, en busca de un estilo musical

Después del gran final de su séptima telenovela ¿Qué le pasa a mi familia?, el domingo 11 de julio, con tres millones 500 mil telespectadores, el actor Emilio Osorio, lanza en los siguientes días su nuevo sencillo Así funciona nuestro amor, que forma parte de su madurez musical en su tercera producción como solista que lanzará en 2022

“Justo el cambio de estilo y de look, lo estoy buscando desde el año pasado. Saldré de México a estudiar y despejarme para mi nueva transformación y búsqueda de nuevos sonidos para la próxima producción que va a hacer muy diferente. Creo que hay que buscar un equilibrio entre lo agresivo frente a lo elegante.

"Es un estilo que no he encontrado dentro de mí”, informa en entrevista con El Sol de México.

A nueve meses de grabaciones con locaciones en Guanajuato y foro en Televisa San Ángel, a sus 18 años, el actor dará prioridad a su carrera de solista. “Por eso me quiero ir a estudiar al extranjero, quiero escribir canciones con otros diferentes compositores, quiero estudiar música de otras culturas y eso me va a dar suficiente experiencia para sacar sino el mejor disco de mi carrera, sí el que refleje esta etapa de mi vida en la música”, ahonda que ya platicó con su padres al respecto quienes están de acuerdo en que estudie en España, no sin antes concluir los cursos que tiene pendientes en México.

Emilio Osorio lleva ocho años de carrera y ha trabajado en siete telenovelas, dos producciones discográficas y tres sencillos en plataformas digitales que incluye el dueto con Karol Sevilla, Coro de amor; más Es una locura en dupla con Mane de la Parra en dos versiones.

En cuanto a la relación con su papá Juan Osorio, dice: “ Me hace feliz verlo despertar muy temprano, reiniciar sus actividades y verlo de un lado para el otro, me llena el alma. Lo veo tranquilo y feliz".