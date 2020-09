Enjambre no podría entenderse sin el mundo digital

Aunque la pandemia de Covid-19 ha ocasionado que los grupos deban explorar nuevos métodos para generar ingresos a través de conciertos en línea y actividades virtuales, para Enjambre esto no es nada nuevo, pues es un grupo acostumbrado a los veloces cambios tecnológicos y mercadológicos que han sucedido en la música en los últimos 20 años.

En entrevista para El Sol de México, Luis Humberto Navejas, vocalista de la banda, asegura que las plataformas digitales han sido fundamentales para el desarrollo y el posicionamiento de Enjambre, que comenzó su carrera en MySpace, esa página que fue un auténtico semillero de artistas independientes en todo el mundo.

“La industria musical ha cambiado a pasos tan acelerados que apenas y nos damos cuenta de cómo nos hemos adaptado a estos cambios. A nosotros ya no nos tocó la época en que la gente compraba discos. Empezamos con MySpace y después tomamos más fuerza en Facebook y Twitter. Desde hace un buen tiempo este ámbito va muy de la mano con las redes sociales: eso nos dice mucho de la naturaleza del mercado hoy día”, dice el cantante.

Navejas cree que Enjambre mantiene la misma chispa musical que los llevó a juntarse hace 15 años en un garage del pueblo californiano de Santa Ana, en Estados Unidos. Era 2005 y el rock indie vivía un auge sin precedentes. Beck innovaba la escena con su álbum Güero, mientras Gorillaz hacía lo propio con Demon days y Bloc Party sentaba bases con Silent alarm. El mundo estaba a un año de que aparecieran los Arctic Monkeys y de que The Strokes conquistara los colegios juveniles con éxitos como Reptilia, You only live once y Heart in a cage. Los tiempos de los Converse y los pantalones entubados habían regresado, como si los Ramones hubiesen vuelto en una versión ad hoc al nuevo milenio.

“Éramos una banda que sólo quería divertirse, y creo que todavía conservamos mucho de esa actitud”, sostiene Navejas, quien se dice muy emocionado por presentar El derrumbe, el nuevo sencillo de Enjambre que habla sobre esa sensación sanadora de tocar fondo para después levantarse. Una letra que ha sido muy asociada con la pandemia, pero que en realidad fue concebida con otro propósito. “Nos gusta que la gente la relacione con el momento histórico que vivimos, esa es la riqueza de la música”.

Si bien el sonido de Enjambre ha madurado a lo largo de los años, la canción que acaban de lanzar conserva esa amalgama de nostalgia setentera y frescura indie que tanto ha caracterizado a la agrupación.

Hoy, esta es una de las bandas más populares del rock mexicano. Con el paso de los años, han conquistado foros más y más grandes, como el Auditorio Nacional o el escenario principal del Vive Latino. Y esto se debe, en buena medida, al éxito que han tenido al interactuar con sus fans a través de Facebook, Instagram o Twitter, los domicilios preferidos del marketing musical contemporáneo.

“A nosotros ya no nos tocó la gloria de la radio y la televisión ni los tiempos de Televisa. Y aunque hoy somos de los pocos grupos afortunados que aún venden discos, yo te puedo garantizar que un 80 o 90% de las personas que tienen álbumes de Enjambre no han tenido la oportunidad de escucharlo en un reproductor propio, pero lo tienen porque les gusta coleccionar todo lo que proviene de nosotros”, asegura.