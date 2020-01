Entérate. Nuevo videoclip de María León se grabó en Tlaxcala

A través de su cuenta de Instagram, María León, quien fue la exvocalista de Playa Limbo, sorprendió a sus seguidores con el estreno de su nuevo video musical titulado “Así es Amar”, el cual a tres días de su lanzamiento en YouTube lleva más de 65 mil visualizaciones.

La sensual cantante de Zapopan, Jalisco, dejó entrever su amor por los bellos paisajes de Tlaxcala al revelar que su locación principal para el rodaje de su nuevo material fue en el Pueblo Mágico de Tlaxco y la laguna de Atlangatepec.





En la red social, en la cual cuenta con un millón 600 mil seguidores, compartió algunos detalles que vivió durante el rodaje, cuya experiencia la acompañó con cinco fotos. María León destacó que el agua del jacuzzi no logró calentarse debido a los 8 grados de temperatura que registraba el termómetro en ese momento.

También dijo que se hospedaron por tres días en una hacienda hermosa del año 1700, (no especificó su nombre), donde los tlaxcaltecas le brindaron cariño y hospitalidad, no obstante, dejó intrigados a sus fanáticos al decir que “tuvimos encuentros del 3er tipo (y no de los que nos gustarían (…) Estuve a punto de morir”, señaló luego de decir que compartiría el video de lo sucedido.





Finalmente, después de tres días de intensas grabaciones, la intérprete de “Piérdeme el respeto” señaló que los mágicos paisajes de Tlaxco y Atlangatepec fueron las locaciones “más increíbles”.





