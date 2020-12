Érika Buenfil se convirtió en reina de Tik Tok gracias a su hijo Nicolás

Érika Buenfil cerró el 2020 con un nuevo título bajo el brazo. La actriz, que se acaba de incorporar a la telenovela La Mexicana y el Güero, que concluye el 7 de febrero de 2021, se atrevió a hacer algo diferente y sin esperarlo conquistó a los usuarios de la aplicación Tik Tok.

Fue su hijo Nicolás, quien es un experto en redes sociales quien la introdujo a esta nueva forma de interactuar con el público haciendo videos de no más de un minuto en los que explota su habilidad para actuar y hasta para hacer comedia.

En entrevista con El Sol de México, ya con los pies en el agua del mar de Acapulco, la regiomontana comenta. “Fue un año difícil para todos por el encierro, pero yo pude desarrollar cosas desde mi casa y la gente las aceptó muy bien. Entonces estoy más que contenta, pero el encierro nos cambió la vida, cambiaron las rutinas, la forma de vivir, afortunadamente en el trabajo estoy bien”.

Érika está consciente que la pandemia cambió el mundo del entretenimiento en vivo. “Desde mi casa pude hacer videos, comerciales, alimentar mi canal de YouTube, pude reinventarme y contactar con la gente”.

Y vaya si logró conectarse con la gente, en su cuenta de Tik Tok se registran al día de hoy 10 millones 600 mil seguidores, es una reina indiscutible de la aplicación.

“Soy una figura importante en la televisión como actriz y el Tik Tok, me abrió una ventana y la posibilidad de que la gente me viera como quien soy realmente: pude jugar, salí maquillada, desmaquillada, en pijama, en la playa, en mi casa, elegante y demás. Entonces conecté con nuevas generaciones de una manera más siendo yo misma”.

Érika Buenfil explica que el encierro afianzó la relación que lleva con su hijo. “Siempre he estado muy cerca de mi hijo, no necesité la pandemia para abrazar a mi hijo, para disfrutarlo y enseñarle las cosas. El estar encerrados no cambió nada. Nicolás es un buen niño, aunque no estemos encerrados y los valores están inculcados desde siempre”.

Érika recibirá el año nuevo en Acapulco, acompañada de su familia y su principal propósito es mantenerse sana.

“Esperemos que esto pase pronto para poder seguir trabajando. No creo que estemos en el tema de hacer ejercicio o voy a adelgazar o quiero aprender a cocinar; no tengo ningún propósito de estos porque no podemos planear hasta no saber qué va pasar en la salud de todos. Y los propósitos van llegando día con día. La vida te va llevando. Me queda claro que el hombre pone y Dios dispone, no tengo ningún propósito más que seguir adelante, siendo yo misma y vendrá el trabajo. Sé que la pandemia nos tiene limitados para proponernos, porque esto, sigue y sigue”, precisa.