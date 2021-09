Ernesto Laguardia regresa a Televisa con dos grandes proyectos

Ernesto Laguardia lleva más de 30 años siendo uno de los rostros más queridos por el público de las telenovelas, gracias a su participación en títulos como Quinceañera, Alondra, La antorcha encendida y Amor real.

Con el respaldo de esos éxitos en su carrera, hoy regresa a Televisa luego de un par de años de ausencia, para protagonizar Contigo sí y la segunda parte de Corona de lágrimas (producción de 2012, donde interpretó al villano Rómulo Ancira). En una entrevista telefónica, el actor se dice agradecido con los fans por haberle permitido volver a los foros que lo vieron nacer, sobre todo en una era en la que existe tanta competencia.

“En estas historias clásicas, los melodramas están llenos de esas estrellas favoritas que crecieron con ellos, y han seguido toda la vida. Es una fórmula mágica de contar historias, que al mexicano le encanta, es parte de su idiosincrasia”, comentó. “Siempre la calidad de la producción es magnífica, (las telenovelas) es un producto que se vende a nivel mundial, y es importantísimo para los ingresos de las televisoras”.

El también presentador asegura que es un honor, y una gran responsabilidad, el acompañar a la audiencia durante etapas tan difíciles como la que atravesamos actualmente con la pandemia.

Es fiel creyente de que la televisión actual debe respetar siempre el compromiso de brindar historias que pueda ver toda la familia, y que además manden un buen mensaje. “Es algo muy acertado, hay que acercarse a los tiempos, y entender las redes sociales y las plataformas. Va uno renaciendo constantemente, adaptarse es renacer”.

“Por ejemplo, en la novela Contigo sí tocamos el vacío que generan las redes sociales, los suicidios, las drogas, el maltrato a la mujer, el poner a los niños trabajar a temprana edad, etcétera. Tiene una responsabilidad social, no nada más es entretener”, agregó.

Ernesto celebra que las televisoras permitan que aristas de su generación sigan formando parte de sus grandes producciones, ya que sin mencionar ningún nombre en específico, considera que venimos de una época en la que estuvo en riesgo de perderse la disciplina y pasión por la actuación, que durante años demostraron los grandes nombres de las telenovelas.

“En un momento dado se empezaron a agarrar actores que no estaban demasiado comprometidos, esto me refiero a todas las nuevas plataformas, y no en todas por supuesto, pero ahora están regresando estas estrellas que el público quiere ver”.

“Estoy trabajando con unos muchachos que me encanta ver, porque son de verás buenísimos, Alejandra Robles Gil, Danilo Carrera o Lalo Palacios, todos son magníficos actores jóvenes comprometidos y maduros, que aman esta profesión, estudian y se dedican. Es un gusto trabajar con gente así, qué bueno que tomen una estafeta importante con madurez y responsabilidad”.

Para los próximos meses Ernesto se prepara para el estreno de dos cintas que rodó recientemente, así como de la serie de Disney El galán, donde comparte créditos con Patricia Reyes Spíndola, Humberto Zurita y Sara Maldonado.