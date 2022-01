Ernesto Laguardia regresa con éxito a la televisión tras seis años de ausencia

Ernesto Laguardia cumplió más de 40 años dedicado a la actuación con su regreso a las telenovelas en la producción Contigo sí de Nacho Sada, en la que hace el papel del doctor Gerardo Vega.

“El público no sólo acepta al doctor Gerardo Vega, sino que también lo estima, esto no noto no sólo en el rating de 2.6 millones de televidentes, sino en la calle en el día a día”.

El actor explica en entrevista que ha sido una gran aventura. “Es interesante, porque Gerardo no es bueno bueno, sino que tiene sus matices, es líder, fuerte, una persona que toma venganza ante las amenazas a su familia. Es un personaje con claroscuros y rompe estigmas de los papeles arquetipos de las telenovelas”.

Laguardia señala que fueron seis años los que estuvo fuera de Televisa. “Soy una persona que ama su profesión, me gusta mucho trabajar y amo al público, así que tuve que buscar otras oportunidades que logré en España y Estados Unidos o aquí en series para Disney y Netflix, además hice teatro… todos sufrimos la pandemia que llegó para quedarse”.

“Gracias a Dios nos avala una carrera de cuatro décadas y no se me cerraron las puertas. Este regreso a Televisa, cuando me llamaron pues yo feliz de la vida Nacho me da la oportunidad de retomar telenovelas, que son importantes en mi carrera.

El actor recordó que ha tenido etapas largas en la conducción de programas matutinos como Club de las Estrellas y Hoy, pero la pandemia provocada por el coronavirus ha cambiado el panorama laboral.

“Ha sido dura para todos, con tantas muertes, dolor, sufrimiento y tantas angustias. Siendo conscientes de la situación tratas de aprovechar los trabajos Aunque en mi caso tengo la conducción y trabajo por fuera, si es duro”, reconoce.

Ernesto Laguardia asume qué aunque “en ocasiones se batalla, es real que tengo el respaldo del público, de empresas de televisión, pero eso te hace crecer, mejorar, te hace ser consciente de tus realidades, ser consciente de tus capacidades, gracias a Dios me siguen llamando porque he demostrado una calidad y compromiso profesional".

Finalmente recuerda que tiene gratos momentos en su memoria con la desaparecida Carmen Salinas.

“Llevaba una relación muy cariñosa con Carmen desde hace muchos años, la quise mucho desde siempre, le decía que era mi mamá y mi madre se ponía celosa cuando lo oía; pero si siempre la voy a recordar. Trabajé en muchas cosas a su lado en teatro, en cine, conducciones y la vida nos llevó a ser amigos. Mi mamá falleció en octubre pasado y luego Carmelita en diciembre. Este tiempo es muy raro como raros son los caminos de la vida. La recuerdo viéndola con mucha alegría y capacidad de ganas de vivir”, finalizó.