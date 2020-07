Eva Cedeño triunfa con Te doy la vida

En la visión de la actriz Eva Cedeño, su papel como Elena Villaseñor en el melodrama Te doy la vida, marcó su carrera. La trama, que tiene su gran final hoy, con el antecedente que en sus transmisiones de más de 80 capítulos superó los cuatro millones de telespectadores, muestra, dice, "que todo lo que le acontece es el resultado de tomar malas o buenas decisiones, como pasa en la vida real”.

En entrevista con El Sol de México la víspera de concluir, la protagonista agrega: “ni la pandemia me la esperaba, ni el éxito que tuvo Te doy la vida, estoy que no me la creo, estoy emocionada, muy contenta y sobre todo agradecida con el público, con la gente que nos siguió noche a noche de transmisiones”.

Para Eva Cedeño que arranca su carrera con el pie derecho, el abordar en la historia de esta producción de Lucero Suárez, la donación de médula ósea a infantes también enganchó a la audiencia, “pocas veces se toman temas fuertes en la televisión de manera no tan cruda y real. A la gente se le envía el mensaje que puede salir adelante y no están solos”.

Respecto a su personaje, agrega: “En lo que puedo coincidir con Elena es a favor, porque como mujer y madre tiene una entrega total a hacia su hijo Nico, a su familia, y siempre recta en sus convicciones. No le reprocho nada, creo que en el que momento de creer en el amor tan puro, te enamoras de la persona, como fue su caso con Pedro, fuera de sus pertenencias, de sus intereses o de sus proyectos de vida".

La actriz comparte que hoy verá el gran final de Te doy la vida con varios de sus compañeros vía remota desde su casa, para dar paso a los siguientes proyectos. Ya tiene varias propuestas de trabajo para revisar y decidirse.