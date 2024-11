Fallece Andy Paley, productor y compositor de Bob Esponja y Digimon

El veterano productor y músico estadounidense, Andy Paley, autor de canciones para populares series como Bob Esponja o Digimon, ha fallecido a los 72 años, según confirmó "Variety".

El músico, que trabajó con una amplia gama de artistas, entre ellos Brian Wilson, Ramones, Madonna, Jonathan Richman, Elton John, Deborah Harry o NRBQ, murió tras librar una breve batalla contra el cáncer, según el medio estadounidense que cita como fuente a su representante.

Gossip Bob Esponja celebra sus 25 años en los Kids' Choice Awards 2024

Originario de Albany en el norte del estado de Nueva York, Paley comenzó a tocar música a los 7 años y fue batería en bandas locales antes de mudarse a Boston a principios de los años 70, donde formó Catfish Black, el grupo rebautizado después como Sidewinders.

En la banda participaron músicos de The Modern Lovers, entre ellos Jerry Harrison, que luego se convertiría en miembro de los Talking Heads.

Te podría interesar: Keanu Reeves se suma a Sonic 3 La Película: a qué personaje prestará su voz

Con su hermano menor Jonathan, formó el popular combo los Paley Brothers, y llegaron a actuar como teloneros de estrellas como Patti Smith y Shaun Cassidy, antes de aparecer en la película de Ramones "Rock 'N' Roll High School".

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

También trabajó en la composición de música para cine y televisión con temas para bandas sonoras en "Dick Tracy", "A Walk on the Moon", "Wild Orchid" ('Orquídea salvaje') o "A Rage in Harlem" ('Redada en Harlem'), agrega Variety.