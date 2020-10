Fallece Tony Lewis, vocalista y fundador de The Outfield

Tony Lewis, vocalista y bajista del icónico grupo británico The Outfield, falleció este martes a los 62 años de edad y hasta el momento no se ha revelado la causa de su muerte.

Junto a Alan Jackman formó en 1984 The Outfield, banda que alcanzó fama mundial gracias a las canciones Your Love y All the Love in the World, que se desprendían de su álbum debut Play Deep, de 1985.

En los años siguientes, la agrupación lanzó ocho discos más de estudio, pero no lograron alcanzar el éxito de su álbum debut.

La noticia fue confirmada en el sitio web oficial de Tony Lewis con un emotivo mensaje: "Con gran tristeza y pesar anunciamos que Tony Lewis falleció inesperadamente. Era un alma hermosa que tocó tantas vidas con su amor, su espíritu y su música. Amaba mucho a sus fans y disfrutó de cada oportunidad que tuvo cuando los conoció a todos. Pedimos respeto la privacidad de la familia durante este difícil momento”.

Lewis se alejó de la música por tres años tras la muerte del guitarrista John Spinks en 2014, en donde sufrió una gran depresión y gracias al apoyo de su esposa regresó en 2017 como solista con el disco titulado Out of Darkness, del que se desprendió el sencillo Here and now.

