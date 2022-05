Famosos rinden tributo a la época dorada de EU en el Met Gala

Los medios de comunicación internacionales siguieron paso a paso el recorrido de los famosos hasta la alfombra roja del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, (Met), luciendo los atuendos de acuerdo al concepto de la gala de este año, que es In America: AnAnthology of Fashion

Una de las primeras en salir fue Emma Stone que lució un atuendo al estilo charleston. Le siguió Cynthia Erivo quien decidió llevar un vestido de de encaje con plumas haciendo referencia a la instalación de Tom Ford, Batalla de Versalles.

Vanessa Hudgens optó por la transparencia y el encaje en un vestido largo en negro de estilo clásico.

Chloe Grace Moretz vistió de Louis Vuitton, con un conjunto al estilo virreinal masculino compuesto por un abrigo en gris y blanco.

Con un toque de modernidad pero sin perder el objetivo de la noche, Joe Jonas pensó en un frac blanco con negro y su esposa Sophie Turner mostrando su embarazo llevó un vestido en pedrería negro.

Foto: AFP

Llega una de las más esperadas, la actriz Sarah Jessica Parker, en una silueta de Christopher John Rogers, inspirado en Elizabeth Keckley quien siendo esclava se convirtió en una gran diseñadora de su época.

A su vez GiGi Hadid rompe esquemas con un total look en charol rojo con escote strapless pronunciado, que es parte de un corset que deja al descubierto su abdomen a través de la transparencia

Foto: AFP

Camila Cabello llega en blanco con una gran cauda con forro de flores bordado a mano, que tomó un mes fabricarlo, acompañado de un pechera con lazos. El atuendo representa a los imigrantes dijo la cantante.

Shawn Mendes promueve el cuidado del medio ambiente con un traje sostenible de estilo clásico hecho a base de trajes viejos compuesto de abrigo sobre un traje cruzado con un solo botón, todo en azul marino y rojo.

Arriba la anfitriona del evento Anna Wintour portando un conjunto de saco con plumas y falda con estampado en colores pastel. Las plumas son un must en este desfile de alta costura emulando a la época dorada de Nueva York de principios de siglo XIX.

Foto: AFP

Llegaron también Blake Lively acompañada de su esposo Ryan Reynolds que son los anfitriones de este año.

Lively portó un vestido de Versace tornasol que hizo juego con una tiara rindiendo homenaje a la Estatua de la Libertad.

También apareció Tom Ford, con un smoquing negro y camisa blanca.

No es de extrañar que los rumores sobre su espectacular transformación en Marilyn Monroe se dispararan 48 horas antes del esperado acontecimiento. ‘La idea se me ocurrió después de la gala de septiembre del año pasado. Pensé: ¿qué habría hecho para el tema americano si no hubiera sido el look de Balenciaga? ¿Qué es lo más americano que se te ocurre? Y eso es Marilyn Monroe’, dice Kardashian.