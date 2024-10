Fans arman su propia fiesta en el show de Mon Laferte en el Auditorio Nacional

Mon Laferte celebró su octava presentación en el Auditorio Nacional, esta vez con el “Autopoiética Tour”, que tuvo un lleno total este miércoles.

La chilena trajo la producción completa que presentó en el Palacio de los Deportes (el pasado mes de marzo), que simula ser el marco de una obra de arte, teniéndola a ella y a sus músicos como personajes centrales.

La fiesta comenzó desde antes que iniciara el show, cuando sonaron fragmentos de las canciones “La gata bajo la lluvia” de Rocío Dúrcal y “Todos me miran” de Gloria Trevi.

Tres drag queens que se encontraban entre la audiencia, se pusieron de pie para hacer un lipsync y cantar con el resto de los 10 mil fans que se dieron cita en el lugar.

La cuatro veces ganadora del Latin Grammy inició su repertorio con temas como “Tenochtitlán”, “Obra de Dios”, “Metamorfósis” y “Autopoiética”, tema que le da nombre al álbum lanzado en 2023, con el cual ha estado girando por distintos países.

Entre el público todo era felicidad. Decenas de luces de colores se observaban en las distintas áreas del recinto cada que se apagaba la luz, provenientes de las coronas de flores que portaban algunos de sus fans

Viendo el entusiasmo que mostraban los asistentes, la artista permitió que le ayudaran a cantar los coros de “Antes de ti”, uno de los primeros éxitos de su carrera, lanzado en 2013, parte del disco “Confieso que he sentido”.

A petición de su público, Mon se “fondeó” una copa de vino antes de iniciar un bloque de canciones de desamor, pues aseguró que no puede estar del todo sobria para interpretar esos temas tan dolidos.

“Pero no me vayan a subir a redes, no quiero que vayan a escribir que me emborraché en mi concierto”, pidió amablemente a su público a manera de broma.

La intérprete estuvo acompañada en el escenario por los cuatro bailarines. / Foto: Cortesía Ocesa /Liliana Estrada

La intérprete estuvo acompañada en el escenario por los cuatro bailarines, que engalanan la parte visual con sus coloridos y brillantes atuendos, y no pudo faltar la pasarela donde desfilaron bailarines y drag queens, e incluso la cantante GRTSCH, quien fue su abridora.

Otros temas que sonaron esta noche fueron “La trenza”, “Amárrame”, “Aunque te mueras”, “Tu falta de querer”, “40 y MM”, “El beso” y “La danza de las libélulas”, la cual cantó a dueto con su amigo y colega, Manuel García.

El “Autopoiética Tour” se extenderá hasta 2025, continuando por Guadalajara, León, San Luis Potosí, Viña del Mar, Panamá, El Salvador, Puerto Rico, Argentina, Chile y Colombia.