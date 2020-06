Fans de “Anne with an E”, arman un escándalo a Netflix

La aclamada serie “Anne with an E”, que se transmite en la plataforma Netflix, ha llegado a su fin. Después de dos exitosas temporadas, llegó la tercera y última entrega, pero los fans no están muy contentos con esto.

Con el hashtag #annewithaneseason4 y NETFLIX ANNE 700K los usuarios mexicanos consiguieron que el tema fuera tendencia en Twitter. Incluso hay una iniciativa en la plataforma Change.org para que se revierta la decisión de no renovar el programa.

La petición suma 749,557 firmas antes de que finalice junio.

La exitosa serie está basada en la novela “Anne of Green Gables” de la escritora canadiense Lucy Maud Montgomery y es protagonizada por Anne Shirley-Cuthbert y producida por Northwood Anne, Northwood Entertainment y la CBC.

¿HABRÁ CUARTA TEMPORADA?

Con sus entrañables personajes, esta serie consiguió conectar profundamente con su público, sin embargo, Netflix se mantiene firme con su decisión de no realizar una cuarta temporada.

¿Las causas? Se especula una ruptura entre Netflix y la cadena pública canadiense CBC, cuyos ejecutivos preferirían no seguir colaborando para la coproducción y distribución de series.

Además, Netflix tradicionalmente no lleva sus producciones más allá de una tercera temporada, no importa qué tan exitosas sean, eso pasó con “Shadowhunters”, “The OA” y “Girl Boss”, entre otras populares producciones.

Pese a todo, los fans no pierden la esperanza e insisten a Netflix para que reconsidere su decisión, aunque por el momento tendrán que conformarse con el capítulo final, de dos horas de duración.

7 Episodios tiene la primera temporada; la segunda y tercera tienen 10 capítulos

