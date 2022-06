Festival Internacional de Cine en Guadalajara regresa en formato presencial

Completamente presencial, y con las salas al cien por ciento de su capacidad, el 37 Festival Internacional de Cine en Guadalajara, FICG, será el primero después de Cannes en recibir la cinta biográfica del rey del rock. Con la proyección de Elvis, de Baz Lurhman, y Polonia como país invitado, inicia el certamen con la misión de fortalecer el amor al cine.

Rodolfo Castillo Morales, Director de Programación del FICG, explicó a El Sol de México que el festival busca fortalecer la asistencia a las salas tradicionales, y demostrar que siguen siendo espacios óptimos para disfrutar del séptimo arte.

“Queremos que la gente se vuelva a acercar al cine, y sepan que es un espacio seguro, con una diversidad que nos permite llegar a muchos públicos, y al mismo tiempo ser un referente en las áreas de industria y mercado”, señaló.

El Director de Programación del FICG, agregó que si bien las funciones vía remota los acercaron a otros públicos, ahora es momento de volver a experimentar las películas en comunidad, y con la calidad con la cual fueron concebidas.

“Quedó muy golpeada la industria, y las películas que se concibieron para verse en salas, es necesario que regresen. Consideramos necesario que en esta edición pudiéramos ponderar el cine en la forma que casi siempre debe verse, con personas que comparten la experiencia y la catarsis de estar en una sala cinematográfica”.

Sobre la elección de Elvis, recientemente aclamada en el Festival de Cannes como película inaugural, precisó que su objetivo al traer producciones de esta categoría es abrir el festival al panorama mundial.

“En esta idea de tener cine diverso, y tener un aspecto amplio de películas, estamos buscando que nuestras inauguraciones y clausuras sean especiales, muy esperadas por el público”.

Asimismo, buscan vivir “en los dos mundos, el comercial, pero también es interesante en términos de su factura y su narrativa. Queríamos abrir con una cinta que hiciera sentir a la gente contenta, y que en su estreno mundial le fue increíble. Para nosotros es un placer traerla en una función especial para nuestra gente de Guadalajara”.

En las funciones de gala, también se presentarán las cintas Everything Everywhere All at Once de Dan Kwan y Daniel Scheinert, The Black Phone de Scott Derrickson, Tres tigres tristes de Gustavo Vinagre, Lecciones para canallas de Gustavo Moheno, Lightyear de Angus MacLane, Cold War de Paweł Pawlikowsk, y Goya de Pablo Orta Zamora.

Buscan nuevos talentos

Este año habrá una nueva sección llamada El Pitch Guadalajara, en la que casas editoriales, escuelas de cine y guiones especializados en género se habrán de presentar en esta novedosa sección de industria y mercado.

“Vamos a hacer un taller pequeño para estas presentaciones, van a tener diferentes temas, de escritura y literatura, está pensado para generar nuevos guionistas y volver a repensar nuestra relación entre la literatura y el cine. Es el primer año, pensamos que el programa crezca en 2023 y forme parte de los programas de industria”, concluyó.