Festival Internacional del Cine de Morelia: Miguel Flatow estrena Va por Diego, su ópera prima

MORELIA. Con un iPhone 11 Pro Max, un equipo de 28 personas y un presupuesto muy reducido, fue como Miguel Flatow realizó Va por Diego, su primera película como director.

La cinta, que tuvo su premier mundial dentro de la decimonovena edición del Festival Internacional de Cine de Morelia, aborda la historia de Pablo, un joven que después de haber perdido una oportunidad como futbolista profesional forma un equipo para ganar un premio de 100 mil pesos que le servirá para pagar la hospitalización de su hermano que fue atropellado.

“Somos una película independiente muy chiquita, la filmamos con un iPhone y cuando la presenté al equipo, se adaptaron muchas cosas para aprovechar las ventaja del celular y una de ellas era la movilidad”, cuenta el director en entrevista con El Sol de México.

“El 95 por ciento eran estudiantes, de 20 años en promedio de la Universidad Descartes de Chiapas que tienen licenciatura de cine. Teníamos tres centavos de luces, pero el iPhone estabiliza muy bien; no añadí lentes y en ese momento era tan nuevo ese modelo que no había ni accesorio para soportar el lente, pero tratamos de sacar lo mejor del celular y se filmó a 4K”.

Miguel Flatow realizó el guion de la cinta basado en su propia experiencia, ya que él jugó en la tercera división de Jaguares, “pero me lastimé el ligamento, como el personaje”, recuerda.

“Tuve la oportunidad de irme a estudiar a Estados Unidos, pero siempre me pregunté qué le pasó a toda esa gente, a mis amigos que sacrificaron todo. Porque debes entrenar todo el día y sólo el uno por ciento llega a profesional, pero qué pasa con el resto, de ahí surgió la idea de esta película”.

Va por Diego, que de acuerdo con Miguel Flatow es la primera película filmada en su totalidad en Tuxtla Gutiérrez, es un dramedy que destaca por los ágiles diálogos de sus estelares, quienes tuvieron su primera experiencia actoral: “La tirada era hacer una película hiperrealista. Por ejemplo, cuando filmábamos una escena, el Arañas me agregó una palabra que no estaba en el guión y me di cuenta, pero él me respondió ‘es que así hablo, no la puedo quitar, es ir contra lo natural’, así que permití esos juegos de palabras y no sé si hay demasiados insultos”, bromea el director.

Una de las intenciones de la película era ser lo más fiel a cómo se juega el futbol llenero: “El protagonista (Luis Gillén) nunca había leído un guion en su vida. Yo veía historias sobre futbol que no son realistas como Gol o Club de cuervos, muy editadas porque así no se juega. Por eso cambié la idea de reducirlo a un futbol d siete contra siete, lo volvía más dinámico, la apuesta fue por encontrar personas que jugaran bien y luego convertirlos en actores”.

Va por Diego tiene en su elenco a Carlos Ariosto, Ana Lilia Nucamendi, Ricardo Giorgiana, Luis Hernández El Matador y el actor Memo Villegas.