Gala Montes y Juan Diego Covarrubias protagonizan Diseñando tu amor

En su segunda producción para Televisa, Pedro Ortiz de Pinedo le apuesta al melodrama clásico, así como la promoción de valores familiares. Gala Montes y Juan Diego Covarrubias encabezan el elenco de Diseñando tu amor, que se estrena este lunes, simultáneamente por Las Estrellas a las 16:30 horas y en Estados Unidos por Univisión a las 20:00.

"Las telenovelas deben inspirarnos. El personaje de Valentina (Gala Montes), es una mujer muy fuerte, valiente, que no se deja de nadie y siempre lucha por las causas justas", dijo el productor, quien dedica este trabajo a su hija Regina.

"Deseo de corazón que esta historia te haga sentir que los sueños se cumplen, que trabajando y esforzándose las metas se logran, que la familia es lo más importante y sobre todo que el amor verdadero, sí existe", expresó Ortiz de Pinedo en un mensaje virtual a su hija.

El productor agregó que Diseñando tu amor es una historia de romance, con grandes villanos "y el tamaño de los villanos es el tamaño del obstáculo al que se va enfrentar el amor". Dos parejas principales tendrán que luchar por sus sueños, entre éstos, lograr estar juntos.

A tres años de lograr su primer protagónico en Mi familia perfecta para Telemundo, Gala Montes comparte su emoción por el proyecto. “Estoy muy segura de lo que viene a plasmar esta nueva propuesta que a pesar de que mantiene el ADN de las telenovelas clásicas, se está produciendo con una frescura, nuevo elenco, con una real escritura en su historia, como un proyecto que impulsa a la mujer en toda la extensión de la palabra, lo cual me da un gusto enorme”, manifiesta en entrevista con El Sol de México.

“El lograr con Diseñando tu amor, mi segundo protagónico en 14 años de carrera, me hace sentir muy orgullosa, aquí vemos reflejado todo el trabajo de mi mamá y el mío", cuenta durante un receso de las grabaciones de la telenovela.

“Es una mujer valiente, con mucho talento, quiere ser diseñadora de modas, tiene talento nato y es muy soñadora, sabe perfectamente que a pesar del ambiente en el que creció, muy machista, en el rancho donde trabajaba al lado de su papá, ella puede lograr sus sueños. Se enamora del hijo del dueño del rancho y está dispuesta a luchar por ese amor, pero termina en una tragedia".

La protagonista se encontrará después con el personaje de Juan diego Covarrubias, Claudio. “Valentina va a estar viviendo el cuento de La Cenicienta, por eso es inspiración para las chicas de su edad, a quienes les enseñará a luchar por sus sueños y metas. Y como mujer mi mensaje es positivo para la audiencia, ya que hoy en día estamos carentes de ese tipo de acciones".

SOÑADORA TAMBIÉN EN LA VIDA REAL

La juvenil actriz también explota su faceta en la música e interpreta el tema central de la telenovela, Un amor a la medida. “Ambas facetas me encantan, siempre he buscado entrelazar mi carrera como cantante y como actriz, pero también bailar es algo que me encanta. Espero que pueda cristalizar este sueño, y voy poco a poco, disfrutando mucho el seguir en esta carrera”.

Además, ha incursionado como empresaria en la industria de la belleza. Es, tal como su personaje, una soñadora. “Diseñando tu amor es un proyecto de telenovela clásica, hecha con mucho amor, con mucho corazón. Estamos aprovechando al máximo el libreto porque es una historia llena de valores, que enseñar e inspira, no sólo a los mexicanos, sino también a nuestros paisanos en Estados Unidos".