¿Habrá segunda parte de La desalmada? Alberto Castro lo revela

Con más de cinco millones de telespectadores en el capítulo final, La desalmada, un melodrama clásico protagonizado por Livia Brito, José Ron, Eduardo Santamarina y Alberto Estrella, es la historia de televisión abierta más vista en 2021. Y, aunque actualmente su productor José Alberto Castro está arrancando grabaciones de Corona de lágrimas parte 2, no descarta que en el 2022 se dé la sorpresa de una segunda parte de La desalmada.

Luego de alcanzar el mayor rating del año, el realizador explicó que este éxito del melodrama clásico, se debe a un resurgimiento, tras el auge de las historias realistas, de narcotráfico o violencia. "A la distancia, hemos analizado que nos fuimos demasiado rápido, optamos por emular estas series, tomando decisiones demasiado apresuradas, y de nueva cuenta estamos encarrilados con las fórmulas comprobadas”.

Pero reconoce que no tiene la clave del éxito, "simple y sencillamente yo me enfoco en trabajar, en hacerlo lo mejor posible, rodearme de personas que les guste su trabajo, no con gente complicada, que no respete lo que hace".

Apuesta por el entretenimiento

Tras 85 capítulos al aire, con los más altos ratings de la televisión abierta, José Alberto Castro no se confía y sigue en la búsqueda de lograr su objetivo: Entretener al público. "En realidad como productor uno no persigue cifras altas de audiencia, a nosotros nos preocupa la calidad en la actuación que verá el público, en nuestra cabeza no están los números”, afirma.

Particularmente en tiempos de encierro y pandemia, una ambiente campirano, fue otro acierto de La desalmada. “Lo que buscamos era que el público se olvidara un poco de estar encerrados en estos últimos meses y conjuntamos en este melodrama escenarios naturales para que puedan ser apreciados por toda la familia, porque la trama es familiar. Se dieron escenas fuertes, pero están tratadas de una manera que se pueden ver en familia y platicar del tema, en total convivencia".

La disciplina, armonía y compañerismo de trabajo, le dieron buenos resultados con La desalmada y es lo que aplicará en la segunda temporada de Corona de Lágrimas protagonizada por Victoria Ruffo:

“Tengo la fortuna de volver a trabajar con un equipo que se conocen desde las primeras escenas. Y ahora espero que sigamos con ese cuidado, para darle a la audiencia un trabajo de calidad”.

José Alberto Castro termina un 2021 de éxitos. "Con trabajo, con un estado emocional muy bueno, lleno de salud, como profesional estoy echándole muchas ganas, todo el año trabajé y qué bueno lo que se logró, pero ahora hay que darle para adelante”, finaliza.