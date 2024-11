El imperio de Hello Kitty a 50 años de su creación

Con 50 años de edad y cinco manzanas de estatura, Hello Kitty, la gatita (que no es gatita) más famosa del mundo, ha logrado crear junto a sus amigos un imperio que en la actualidad vale 89 billones de yenes, equivalente a más de 500 mil millones de dólares.

A diferencia de otros personajes animados, Hello Kitty fue creada por la empresa japonesa Sanrio en 1974 como una imagen para mercancía que debutó con un pequeño monedero de vinilo.

De esta forma fue como empezó la historia de Kitty White, la niña creada en Japón pero inspirada en los suburbios de Londres, Inglaterra, que hoy en día es la segunda franquicia con más ganancias del mundo, tan solo detrás de Pokemón (147 billones de yenes), de acuerdo con un análisis comparativo de Visual Capitalist .

Ahora, cinco décadas después de su creación, Sanrio tiene ventas netas de 62.8 mil millones de yenes japoneses y un beneficio operativo de 23 mil 500 millones de yenes por los miles artículos que se comercializan alrededor del mundo con la imagen de Hello Kitty y con la de sus amigos, de acuerdo con el reporte preeliminar del ejercicio fiscal hasta marzo de 2025 .

El impacto de Hello Kitty en México

Kitty Queen Shop es una tienda en línea, como muchas en México, que inició como un simple gusto por coleccionar objetos de Hello Kitty y que se convirtió en una oportunidad de negocio que lleva más de una década funcionando.

“Empecé vendiendo porque me gusta Hello Kitty, soy fan, y entonces muchas de mis amigas me decían: oye, ¿eso de dónde es, dónde lo compraste? Y de ahí ya les decía ‘yo me lo compré, si quieres te lo vendo’ y si no, ahora que vaya a tal lado, te lo consigo”, relató Daniela Vera, dueña de dicho emprendimiento a El Sol de México.

La kittylover dijo a este medio que en la década que lleva comercializando productos del personaje más famoso de Sanrio ha vendido artículos que trajo desde Estados Unidos, Ecuador, Perú y España, pues esta marca logró posicionar a la gatita en aproximadamente 130 países.

Tan solo en el mercado latinoamericano, Hello Kitty tiene ganancias de 1 billón de yenes japoneses, equivalentes a seis mil 531 millones 650 dólares. La empresa no especifica las ganancias en México.

Desde una toalla de baño, hasta un alojamiento en Airbnb

Sanrio es también de los mayores licenciantes de marcas del mundo. Los adorables personajes que acompañan a Hello Kitty en sus aventuras se encuentran tanto en productos escolares, como en artículos de cocina, y hasta en restaurantes o parques de diversiones temáticos.

Muestra de ello es la tienda en línea de Daniela, la cual tiene como principal objetivo ofrecer productos originales. A lo largo del tiempo, Kitty Queens Shop ha comercializado por todo el país productos con licencia de Sanrio que van desde maquillaje, baterías portátiles para celular, bolsas de mano, hasta toallas de baño.

Sin embargo, el gusto de las y los fans de Hello Kitty los lleva a buscar nuevas experiencias, por lo que Sanrio lo aprovechó para crear en México un alojamiento en Airbnb y tres cafeterías temáticas.

Con la fama de Hello Kitty, la compañía de origen japonés también quiso explorar con más personajes: en cinco décadas creó, entre otros personajes, a My Melody, Cinnamoroll y a Kuromi, de los cuales esta última es uno de los más populares del 2024.

Hello Kitty está presente en miles de productos. | Foto: cortesía Sanrio

“Ahorita yo creo que el segundo personaje más fuerte de Sanrio aquí en México es Kuromi y se anda peleando con Cinnamoroll (...) hace unos años los personajes fuertes eran Hello Kitty y Chococat, pero empezó a bajar un poquito su popularidad. Desde hace unos dos o tres años les empezó a gustar Kuromi a los adolescentes”, dijo.

En el último reporte de popularidad de Sanrio, medido por votos en el sitio web y en tiendas, los fans clasificaron en el ranking de personajes a Cinnamonroll en primer lugar, seguido por Pochacco, Kuromi, Pompompurin, y en quinto lugar Hello Kitty.

Aunque hace 10 años Hello Kitty representaba 75.7% de las ventas, en el último año disminuyeron 30.4%, mientras que los demás personajes relacionados con la niña de apariencia felina tuvieron un crecimiento de ventas del 69.6% del 2014 a la fecha, de acuerdo con el reporte integrado de la empresa japonesa.

Adenmás de Hello Kitty, Sanrio creó otros personajes que también son mundialmente famosos. | Foto: cortesía Sanrio

Si bien Asia es el mercado principal de consumidores de productos de Sanrio, que le deja a la empresa ganancias de hasta 15.1 billones de yenes anuales, en 2024 el negocio de licencias en los mercados de China y América del Norte contribuyeron de manera significativa a los ingresos globales de Sanrio, principalmente por la venta de artículos promocionales del 50 aniversario de Hello Kitty.

¿Qué sigue para Hello Kitty en México? Aunque Sanrio no detalla números de su negocio en México, sí dibuja algunos planes: quiere expandirse en el mercado mexicano con diseños que se adapten a las preferencias de los consumidores en la región y nuevas experiencias que incluyan a los amigos de la adorable gatita que disfruta comer pastel de manzana, hacer nuevos amigos, y tocar el piano.

“Esto podría incluir la apertura de nuevas tiendas, la organización de eventos especiales y la colaboración con otras empresas para ofrecer experiencias innovadoras que involucren a los personajes de Sanrio”, dice la empresa en su informe.