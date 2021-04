Hermosa Venganza, ópera prima de Emerald Fennell, en la carrera por el Oscar

La masculinidad tóxica y los permisos que otorga la cultura patriarcal son dos temas que Emerald Fennell quiso tratar en Hermosa venganza, la película protagonizada por Carey Mulligan que este fin de semana estrena en México previo a la entrega del Oscar, para la que tiene cinco nominaciones.

En una historia que mezcla la comedia negra con tintes de thriller y drama, la actriz inglesa de 35 años debuta como directora con una narración sobre la complicidad de la cultura sexista en el mundo, donde un hombre acusado de violación puede obtener un título universitario y una carrera brillante mientras la víctima se hunde en el olvido y los señalamientos en su contra.

▶️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

"Lo importante para mí acerca de esta película es que no hay nada en ella que no sea sumamente común", comenta la directora. "No estaba interesada en hacer un filme que analizara los terribles delitos, actos de violencia y las personas que cometen estas cosas. Estoy mucho más interesada en nuestra cultura y pensamiento, en cómo todos somos parte de este horrible nudo que debemos deshacer".

Hermosa venganza sigue la historia de Cassie, una joven promesa de la medicina que deja su carrera tras la muerte de su mejor amiga, quien fue abusada sexualmente por un grupo de sus compañeros en una fiesta de la universidad. Ante la injusticia de las autoridades y el vacío en su corazón, Cassie toma justicia por mano propia visitando cada noche bares y antros fingiendo estar borracha e indefensa y dando una lección a los hombres que fingen ayudarla, pero en realidad intentan abusar de ella.

"Ella ni siquiera avanza una situación con los hombres, no les da ninguna señal de que está tratando de terminar en ningún tipo de escenario sexual con ellos", comenta Mulligan sobre su personaje. "Espera el momento en que el hombre se aprovecha de eso, y luego de inmediato reacciona y revela que está sobria y les da una lección. Es la forma en que ella recobra la compostura, es compulsivo".

La actriz comentó durante la premiere en el Festival de Sundance 2020 el impacto que tuvo al leer el guion por primera vez, al quedar prendada por los giros dramáticos de la historia: "He leído grandes guiones a lo largo de mi carrera, pero este fue brillante desde la primera vez. Fue emocionante seguir la historia".

A pesar de tratar un tema sensible, Hermosa venganza que se estrena en cines este fin de semana, aborda la historia desde una comedia ácida que luego de provocar risas en el espectador, genera una incomodidad por cuestionarnos de qué nos reímos.

"Quería que fuera divertida, interesante y convincente. Nadie en esta película es una mala persona: los hombres y mujeres aquí sólo son parte de una cultura con actitudes ligeramente riesgosas respecto al sexo. Lo importante para mí es hacer preguntas fundamentales respecto de por qué tenemos esas actitudes y cómo podríamos cambiarlas para que esta cultura tóxica no persista", dice la directora.

Parte del espíritu de la cinta se basa en Toxic, la canción y el video de Britney Spears de quien la directora se ha declarado fan. Emerald Fennell quería traer la imagen de las mujeres poderosas y atractivas que fueron icono de la cultura pop, acompañando la historia con un tono agridulce que se ve en la paleta de colores y el soundtrack con canciones que van de Carole King a Paris Hilton.

Tras una serie de críticas favorables, la película recibió cinco nominaciones al Oscar: Mejor Película, Dirección y Guion Original para Emerald Fennell; Actriz para Carey Mulligan y Mejor Edición. Es la primera vez que una mujer es nominada en la categoría de Mejor Dirección por su ópera prima.

Hermosa venganza tiene entre sus productores a la actriz Margot Robbie. La cinta fue filmada durante 23 días en Los Ángeles, mientras la directora se encontraba en el último periodo de su embarazo.

Además de cineasta, Emerald Fennell es actriz. En cine ha hecho los dramas históricos Albert Nobbs, Anna Karenina y La chica danesa. Recientemente participó en la serie de Netflix The crown, dando vida a Camilla de Cornualles.