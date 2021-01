Horacio Garcia Rojas, antagonista en nueva película de Clint Eastwood

Entre las grandes satisfacciones que Horacio Garcia Rojas tiene como actor está haber compartido créditos junto a Tilda Swinton en Julia, con Andy Garcia y Oscar Isaac en Cristiada y protagonizar la serie Diablero producida por Netflix. Pero ser el antagonista en la nueva película protagonizada y dirigida por Clint Eastwood es como subirse al juego mecánico con más adrenalina en el parque de diversiones.

“Es como pensar que si de niño te llevaban a Six Flags y te paraban frente a la Montaña Rusa te asustaba. Igualito me siento yo con las escenas en las que tengo que estar frente a él, las piernas me empiezan a temblar de la emoción; es una adrenalina y un tipo de ansiedad positiva increíble de sentir”, cuenta el actor, quien forma parte del elenco estelar de la cinta Cry macho realizada por el cuatro veces ganador del Oscar y que se encuentra en rodaje.

▶️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

Horacio García Rojas no es el único mexicano que aparece en esta producción del estudio Warner Bros., pues en los créditos se encuentran el joven protagonista Eduardo Minett y la maestra de actuación Natalia Traven. Con esta cinta, el actor espera atraer miradas internacionales para demostrar la diversidad de talentos y oportunidades para crear nuevas historias que existen en nuestro país.

“La idea de la internacionalización no es en un sentido banal, sino de poder abrir un espectro y conocer cómo trabajan en otras culturas y de alguna manera ver cómo eso puede empatar en la idea de tener una lucha fuerte para cambiar las narrativas en México”.

El actor afirma que tener un elenco compuesto por tantos mexicanos en una película de estudio como es Cry macho es una muestra de cómo los mexicanos “nos estamos colando en Hollywood porque estamos bien entrenados”

“Yo no quiero hablar de talento, yo soy un hombre que estudió en una buena escuela, que tuvo buenos maestros y compañeros delante y detrás de las cámaras de los cuales aprendí y con los que he ido creciendo. Y que los actores nos estemos colando en producciones internacionales quiere decir que venimos de una buena educación cinematográfica y de una buena manera de hacer las cosas”.

Cry macho es la adaptación que el director de Gran Torino realiza sobre la novela homónima escrita por N. Richard Nash y que le ha llevado más de 20 años preparar.

Celebridades Fallece a los 81 años por Covid-19 el productor musical Phil Spector

“La película tiene que ver más con la aventura que van a vivir estos dos personajes (el interpretado por Clint Eastwood y Eduardo Minett) donde nos vamos insertando muchos otros personajes en la trama. Y el mío es con el que más se encuentran”, comenta el actor.

Cry macho ya inició rodaje en Nuevo México, donde Horacio Garcia Rojas realizó algunas escenas en medio de un fuerte dispositivo de seguridad para prevenir contagios de Covid-19. “Nos hacen tres pruebas PCR a la semana para generar una burbuja en el equipo y garantizar que los que están dentro de ella estén sanos y no haya riesgos de ningún tipo”, concluye.