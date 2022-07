Humberto Zurita enfrenta la ausencia de Christian Bach con trabajo

“Aquí estoy. La vida es para los vivos y los vivos tenemos que estar preparados para los cambios”, declaró el primer actor Humberto Zurita con respecto a la ausencia en su vida de su esposa, la también actriz Christian Bach, quien falleció el 26 de febrero de 2019.

En entrevista con El Sol de México y a tres años de haber enviudado, negó sentirse solo y resaltó quién es su mejor compañía: “¡Yo soy muy buena compañía de mí mismo! La soledad no la conozco. Cuando no trabajo me gusta mucho leer, tomarme un vino, ver el amanecer…”.

Dijo que enfrenta la ausencia de su esposa trabajando, como lo hizo al encarnar a Mariano en la cinta Un retrato de familia, de Adrián Zurita:

“Ha sido una fortuna tener trabajo y un privilegio. Eso me ha permitido estar ocupado, sin embargo, tengo mis ciclos, todos mis ciclos de duelo por los que he tenido que pasar como ser humano, cuando pierdes a una persona tan querida, tan amada y que jamás se olvida. El cuerpo es tan sólo un vehículo por el que transitas así que ella sigue en mi corazón y va a estar siempre”.

CHRISTIAN CON su marido, Humberto Zurita.

Previo al estreno de Un retrato de familia, se realizó una alfombra roja donde el actor expresó jubiloso que por fin verá la luz después de tres años de haberla filmado. “Me encuentro feliz, contento, muy orgulloso del proyecto, aunque se tardó en salir la película, pero ahora es afortunado, apenas vamos saliendo de esa pandemia horrible, seguimos protegiéndolos aunque sentimos que tenemos que recuperar la libertad, de ser, de estar, de venir al cine, hay que rescatarlo, sobre todo el cine mexicano, que lo merece”.

Su personaje es un hombre preocupado por ser un proveedor para sus hijos, sin conocerlos realmente. “Y me gusta contar esta anécdota que tiene que ver con el mensaje de la historia: Cuando mi jefe, que es Hugo Stiglitz, saca una cinta métrica y me dice ‘¿cuántos años de expectativa de vida tienes?’, le digo que unos 65 o 70. Él me dice: ‘y cuántos tienes?'. Le contesto que 59. Entonces le va quitando a la cinta mis años y queda un pedazo chiquito y me pregunta, ‘¿quieres quedarte como jefe o prefieres darle tiempo a tus hijos de lo que te queda de vida?’.

“Esta parte de la cinta siento que es en mucho lo relevante de la historia escrita por Adrián Zurita. Qué mensaje tan maravilloso en estos tiempos. Mi personaje en nada se parece a mi vida familiar, gracias a Christian y al consenso de toda la familia, decidimos que los veranos, navidades y fin de año, los íbamos a pasar juntos y teníamos que saltarlos en nuestras firmas de contratos, para estar juntos en esas fechas”.

La trama

En la cinta, Mariano cumple 30 años de trabajar en la empresa y como obsequio, su jefe, Don Joaquín le hace ver que su familia es más importante que el trabajo. Mariano se reencontrará con su familia de manera cómica, honesta y sincera, venciendo muchos obstáculos con tal de volver a encajar en su hogar