Humberto Zurita presenta una sátira de las telenovelas ochenteras

A bordo de un barco, en Rusia, Fabián Delmar es el encargado de entretener a los usuarios que utilizan el servicio marítimo. Su pasión siempre ha sido estar arriba del escenario, interpretando algún personaje.

Ese amor por su profesión lo posicionó hace más de tres décadas como uno de los actores más cotizados de la televisión en México, acaparó los titulares de las revistas de espectáculos más importantes y fue el sueño de muchas mujeres.

Sin embargo, toda esa popularidad y fama quedaron en el pasado; el permanecer alejado de la industria, así como de las nuevas tecnologías hizo que Fabián tuviera un choque generacional.

Obligado a regresar a su país, el veterano actor busca recuperar su vida, lo que era y representaba en la década de los ochenta, pero existirán muchos obstáculos que le impedirán, en un inicio, adaptarse.

Es así cómo inicia la serie de comedia El Galán. La TV Cambió, Él No, protagonizada por Humberto y Sebastián Zurita y con la que satirizan de los estereotipos televisivos de hace unos años, así como de la figura que representa “el galán” en estas producciones.

“Es una historia que intenta desmitificar al galán, encontrarse con el día a día de la realidad de un actor. No es más que un ser humano que está interpretando personajes. Desde que leí la historia, se me presentó una gran oportunidad de demostar esto. No nos burlamos de la telenovela sino hacemos una parodia de ésta. Siempre se mantuvo el respeto al interpretar a nuestros personajes, al único que le falté al respeto era a mi persona, pero ese era el reto, burlarme de mí mismo, de lo que podría haber sido mi carrera”, afirmó Humberto.

La serie cuenta con 12 capítulos y estará disponible a partir del 8 de junio en Star+. Cuenta con las participaciones de su hijo mayor, de 35 años, quien da vida a Fabián de joven; Ernesto Laguardia, que es Apolo, el enemigo del protagonista; Patricia Reyes Spíndola, como Rocío, madre de El Galán; Ana Claudia Talancón como Melina y América Valdés que da vida a Cristal, hija del protagonista.

Enfrentarse a la depresión de no conseguir trabajo, la ansiedad que genera recuperar el pasado y la poca relación que mantiene con su primogénita Cristal hacen que Fabián acuda con la terapeuta Sofía (Sara Maldonado).

“El Galán toca temas importantes como inclusión, el machismo, inseguridades personales de los seres humanos, complejos, falta de autoestima.

“Es una serie que resalta las relaciones humanas y el personaje de Fabián, al no estar completamente integrado a la sociedad, empieza a tener conflictos con su manager, con su hija, su mamá y con todos en general”, dijo Maldonado.

Inclusión de raza, género, diversidad sexual, importancia de la salud mental y el valor de la amistad, así como el de la familia, son algunos de los temas que también aborda la dramedy (drama y comedia).

Además de actor, Sebastián es productor de la serie. El hijo de Christian Bach compartió que este proyecto es una oportunidad para diferentes actores de demostrar su talento a nivel internacional, incluso que éste cuenta con la calidad suficiente para competir contra producciones americanas y europeas.

“Hoy en día lo que han creado las plataformas es competencia, antes sólo había dos televisoras, las oportunidades de trabajo para todos nosotros (actores) se amplificaron, pero ahora el reto es que, como hay tantas plataformas y cosas en la oferta, eso provoca que tengamos que generar mejores contenidos porque si no no retienes a la atención de la gente, no sirve de nada.

“Lo que estamos ahorita logrando es doblar o subtitular los proyectos latinoamericanos a diferentes idiomas para que puedan verse en otros lados y obligando a la gente que lea subtítulos de nuestros proyectos, eso es un momento de oro que estamos viviendo actualmente”, expresó Sebastián.